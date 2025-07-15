Χατζηδάκης: Οι προτεραιότητες για την οικονομία το επόμενο εξάμηνο

Μειώσεις φόρων, εξωστρέφεια, χωροταξικό και περιορισμός της γραφειοκρατίας είναι οι πρωτοβουλίες στις οποίες θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση κατά το επόμενο εξάμηνο, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο 8th InvestGR Forum 2025.

«Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Για να έχουμε νίκες θα πρέπει να δώσουμε μάχες, ακόμη και αν υπάρξουν αντιδράσεις», ανέφερε. «Μια πρώτη γεύση θα υπάρξει με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, θα γίνουν περαιτέρω μειώσεις φόρων οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».

Θα ακολουθήσουν:

Η νέα στρατηγική για τις ελληνικές εξαγωγές για την οποία γίνεται προεργασία από το υπουργείο Εξωτερικών. «Δεν θα είναι κάτι θεωρητικό αλλά συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών και τη διείσδυση σε νέες χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον».

Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα θα επιταχυνθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.

Η παρέμβαση από το υπουργείο Ανάπτυξης για περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις κατά 25%.

«Οι δράσεις αυτές σηματοδοτούν τη στροφή από τα ‘’μάκρο’’ στα ‘’μίκρο’’. Προφανώς δεν θα αδιαφορήσουμε για τα ‘’μάκρο’’, διότι θέλουμε να προστατεύσουμε την πρόοδο που υπήρξε. Παρά την εντυπωσιακή μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος παραμένει ψηλά και θέλουμε το 2028, για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες η Ελλάδα να μην είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε λοιπόν να συνδυάζουμε την δημοσιονομική σύνεση με την ανάπτυξη», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε ακόμη:

Για την τεχνητή νοημοσύνη : Αυτήν την τετραετία θέλουμε να γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ό,τι έγινε την προηγούμενη με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετήθηκε η εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

: Αυτήν την τετραετία θέλουμε να γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ό,τι έγινε την προηγούμενη με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετήθηκε η εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Για τις επενδύσεις : Σήμερα συνεδρίασε η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και ενέκρινε την ένταξη 4 διαφορετικών επενδύσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ στο σχετικό νόμο. Τον τελευταίο χρόνο οι εντάξεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Από το 2019 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 64% ενώ ειδικά για τις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 1990 και μετά. «Δεν αγνοούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλωστε το ΕΣΠΑ εξ ορισμού απευθύνεται σε αυτές. Και ο επενδυτικός νόμος περιλαμβάνει δράσεις για ΜΜΕ», ανέφερε ο. κ. Χατζηδάκης. «Μας ενδιαφέρει όμως το ζήτημα, των εθελοντικών προφανώς, συγχωνεύσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης το θέμα της καινοτομίας για την οποία το Δεκέμβριο υιοθετήθηκαν κίνητρα που είναι τα πιο προωθημένα σε όλη την ΕΕ. Έχουμε μια κοινότητα start ups και νέους επιστήμονες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά να φύγει η χώρα μπροστά με μεγάλη ταχύτητα».

: Σήμερα συνεδρίασε η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και ενέκρινε την ένταξη 4 διαφορετικών επενδύσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ στο σχετικό νόμο. Τον τελευταίο χρόνο οι εντάξεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Από το 2019 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 64% ενώ ειδικά για τις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 1990 και μετά. «Δεν αγνοούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλωστε το ΕΣΠΑ εξ ορισμού απευθύνεται σε αυτές. Και ο επενδυτικός νόμος περιλαμβάνει δράσεις για ΜΜΕ», ανέφερε ο. κ. Χατζηδάκης. «Μας ενδιαφέρει όμως το ζήτημα, των εθελοντικών προφανώς, συγχωνεύσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης το θέμα της καινοτομίας για την οποία το Δεκέμβριο υιοθετήθηκαν κίνητρα που είναι τα πιο προωθημένα σε όλη την ΕΕ. Έχουμε μια κοινότητα start ups και νέους επιστήμονες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά να φύγει η χώρα μπροστά με μεγάλη ταχύτητα». Για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας: «Τα τελευταία έξι χρόνια η χώρα ξεκόλλησε από τη λάσπη και προχωρά γρήγορα μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Αλλά είμαστε ωστόσο μια χώρα που είχε σημαντικά προβλήματα και πριν την κρίση. Γι αυτό η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί χωρίς αλαζονεία, με παρεμβάσεις στη σφαίρα της κοινής λογικής και των καλών διεθνών πρακτικών. Τα λεφτόδεντρα έχει αποδειχθεί ότι είναι κατάρα για το έθνος».



