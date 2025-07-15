Αύξηση 3,8% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ υπήρξε και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 29,3% και των εισπράξεων κατά 126,6% (λόγω αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής).

Το α' τρίμηνο, παρατηρείται σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αύξηση κατά 4,1% στους επισκέπτες, κατά 12,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 59,3% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 3,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 1,3% και των εισπράξεων κατά 33,1%.

Το α' τρίμηνο, παρατηρείται, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αύξηση κατά 3,4% στους επισκέπτες, μείωση κατά 1,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 23,1% στις εισπράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

