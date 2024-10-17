"Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να δίνουν εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, και αν δεν τα δίνουν θα πέφτουν πρόστιμα στους επικεφαλής υπηρεσιών και στους αρμόδιους γενικούς διευθυντές" προειδοποίησε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

"Το Δημόσιο δεν θα ζητεί απλώς από τους πολίτες να κάνουν αυτό που πρέπει με βάση τους νόμους, άλλα και το ίδιο το κράτος στη συνέχεια θα επιβάλλει κυρώσεις στους κρατικούς λειτουργούς αν δεν κάνουν τη δουλειά τους" ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη για το skai.gr, οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αποτέλεσαν ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, αλλά και την ΑΑΔΕ που ανέλαβε να το υλοποιήσει. Δεν το αντιμετώπισαν όμως και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς με τον ίδιο ζήλο.



Τον περασμένο Μάιο επισημάνθηκε στο skai.gr η σωρεία των φορολογικών λαθών στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, με τους λογιστές μάλιστα να κρατάνε «τεφτέρι» με τα προβλήματα τα οποία λύνονταν σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ στην πορεία. Προβλήματα που προέκυπταν από την αδυναμία ή την αδιαφορία των φορέων του δημοσίου να αποστείλουν αφενός σωστά αφετέρου έγκαιρα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες της στη συνέχεια να τα φορτώσουν στα Ε1.

Για να αποφύγει την επανάληψη τέτοιων φαινομένων το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να «βάλει γκάζια» στους ιθύνοντες των δημοσίων οργανισμών.

