Του Χρυσόστομου Τσούφη

Οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αποτέλεσαν ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, αλλά και την ΑΑΔΕ που ανέλαβε να το υλοποιήσει. Δεν το αντιμετώπισαν όμως και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς με τον ίδιο ζήλο.



Τον περασμένο Μάιο γράφαμε στο skai.gr για τη σωρεία των φορολογικών λαθών στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, με τους λογιστές μάλιστα να κρατάνε «τεφτέρι» με τα προβλήματα τα οποία λύνονταν σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ στην πορεία. Προβλήματα που προέκυπταν από την αδυναμία ή την αδιαφορία των φορέων του δημοσίου να αποστείλουν αφενός σωστά αφετέρου έγκαιρα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες της στη συνέχεια να τα φορτώσουν στα Ε1. Τέτοια στοιχεία, για τα οποία μάλιστα παρουσιάστηκαν προβλήματα φέτος, είναι μεταξύ άλλων:

-Βεβαιώσεις αποδοχών (μισθοί – συντάξεις)

-Επιδόματα συνταξιούχων

-Παρακρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών

-Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία το 2023



Για να αποφύγει την επανάληψη τέτοιων φαινομένων το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να «βάλει γκάζια» στους ιθύνοντες των δημοσίων οργανισμών. Με το φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 2.500 € στα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τους οργανισμούς (για την ακρίβεια η λυπητερή θα έρχεται σε ομάδες υψηλά ιστάμενων κάθε οργανισμού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έως τον υπεύθυνο μισθοδοσίας οι οποίες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση). Τα πρόστιμα μάλιστα θα αυξάνονται 50€/επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

Τα πρόστιμα για λάθη στα στοιχεία θα είναι μικρότερα κι ανάλογα με την έκταση των λαθών. Και αυτά θα καθορίζονται στην υπουργική απόφαση.

Η «καμπάνα» θα αφορά ακόμη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, σε περίπτωση που με ευθύνη της Αρχής, η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δεν ανοίξει στην καθορισμένη από το νόμο ημερομηνία.



Από τις 16 Ιανουαρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους εφεξής, όλοι οι φορείς του δημοσίου που έχουν υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να τα ανεβάζουν έγκαιρα και χωρίς λάθη αφού πρώτα θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους σε ένα ειδικό μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, «τρέχει» το πρόστιμο και ημερήσια προσαύξηση του.



Την ίδια στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να ορίσει από του χρόνου κι εφεξής ξεκάθαρα την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων και να βάλει τέλος στις παρατάσεις – σιωπηρές ή επίσημες. Κάθε χρόνο η πλατφόρμα θα ανοίγει στις 15 Μαρτίου και θα μένει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου. Ο φόρος εισοδήματος θα πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου.

Ξεκάθαρο γίνεται επίσης και τι αλλάζει με την έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου:

-4% αν η δήλωση υποβληθεί στις πρώτες 45 λειτουργίας της εφαρμογής , δηλαδή μεταξύ 15 Μαρτίου και 30 Απριλίου

-3% αν η δήλωση γίνει τις επόμενες 45 ημέρες, δηλαδή μεταξύ 1ης Μαΐου και 15 Ιουνίου

-2% αν η δήλωση υποβληθεί τον τελευταίο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας , δηλαδή μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου

