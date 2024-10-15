ΟΕΕ για ανακοινώσεις Χατζηδάκη: Πανηγυρική δικαίωση οι αλλαγές στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Ως πανηγυρική δικαίωση χαρακτήρισε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος τις αλλαγές στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τις οποίες ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, η νομοθέτηση από το Υπουργείο Οικονομικών της αλλαγής του μοντέλου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με δεσμευτική τετράμηνη προθεσμία, και απόδοση ευθυνών και πρόβλεψη ποινών για τους επικεφαλής και τα στελέχη οργανισμών, που καθυστερούν την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων, αποτελεί πανηγυρική δικαίωση των παρεμβάσεων και προσπαθειών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

«Από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «καταθέσαμε μια πλήρη και εμπεριστατωμένη πρόταση, η οποία:

Πρώτον, περιορίζει σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών. Δεύτερον, διασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για τους λογιστές-φοροτεχνικούς. Τρίτον, θέτει προ των ευθυνών τους όσους λειτουργούν εις βάρος πολιτών και λογιστών- φοροτεχνικών, μην αποστέλλοντας έγκαιρα τα απαραίτητα δεδομένα. Τέταρτον, συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του Κράτους, σε ό,τι αφορά τη ροή αποπληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων.

Και είναι πολύ σημαντικό ότι η πρόταση αυτή εισακούστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Και τη χαιρετίζουμε θερμά.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα συνεχίσει, όπως κάνει διαχρονικά, να επιτελεί τον θεσμικό του ρόλο, ως σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα οικονομίας, με προτάσεις,

μελέτες και παρεμβάσεις, προς όφελος των μελών του, των πολιτών, της χώρας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.