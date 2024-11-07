O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. , κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζος, μετά από συνεργασία τους αποφάσισαν την πληρωμή της εκκαθάρισης των πορισμάτων ζωικού κεφαλαίου στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias.

Οι αποζημιώσεις ύψους 4,1 εκ.€, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των πληγέντων κτηνοτρόφων αύριο Παρασκευή 8η Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12:00.

Εκκρεμούν οι περιπτώσεις περίπου εκατό κτηνοτρόφων, οι οποίες εντάχθηκαν στις διαδικασίες αναθεώρησης των πορισμάτων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, για τις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν προσωπικής του δεσμεύσεως, με εντολή του στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Οργανισμού Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, ζήτησε ενεργοποίηση του Άρθρο 17 για την αναθεώρηση των πορισμάτων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι υπέβαλαν σχετικό αίτημα.

Στην υλοποίηση του ad-hoc προγράμματος για την καταβολή ενισχύσεων στους παραγωγούς, οι οποίοι επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias, δεν προβλέπεται η διαδικασία της υποβολής ενστάσεων, αλλά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., με ευαισθησία και αίσθημα δικαιοσύνης απέναντι στους πληγέντες αγρότες, εξήντλησε κάθε δυνατή και νόμιμη διαδικασία για να αντιμετωπισθούν οι οποιεσδήποτε αστοχίες, λάθη ή παραλείψεις διαπιστώθηκαν κατά τη σύνταξη των πορισμάτων του Οργανισμού.

