Στουρνάρας: Αρνητικές οι συνέπειες από την εκλογή Τράμπ στην Ευρωπαική Οικονομία

Την εκτίμηση ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τράμπ στις ΗΠΑ θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην Αμερικανική όσο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομία εξέφρασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του δ.σ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Γιάννης Στουρνάρας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια του συνεδρίου για το Δημόσιο Χρέος που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο διοικητής της ΤτΕ επιφυλάχθηκε μέχρι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ να ανακοινώσει τις προγραμματικές του δηλώσεις. Ωστόσο, όπως είπε, από «ακαδημαϊκή σκοπιά» και «επί τη βάσει των προεκλογικών εξαγγελιών του Ντ.Τράμπ «μπορούν να προκύψουν ορισμένα συμπεράσματα».

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας «προεκλογικά ο Ντόναλντ Τράμπ ανέπτυξε μία συγκεκριμένη ρητορική. Υποθέτοντας επομένως ότι θα υλοποιήσει κάποιες από τις εξαγγελίες για το μεταναστευτικό και την αύξηση των δασμών, τότε τουλάχιστον παροδικά στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός θα σημειώσει άνοδο και το Δημόσιο Χρέος θα αυξηθεί. Κατά συνέπεια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει αντιδράσει».

Για τις συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Οικονομία ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε «ότι θα είναι αρνητικές, ενώ θα επηρεαστεί και η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Βραχυπρόθεσμα ίσως ο ρυθμός ανάπτυξης θα εξασθενίσει, γεγονός που θα επηρεάσει και τη Νομισματική Πολιτική της ΕΚΤ.» Ωστόσο, όπως διαβεβαίωσε η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ τουλάχιστον μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο δεν πρόκειται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος επανέλαβε για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα θα πρέπει προηγουμένως να δούμε συγκεκριμένες προγραμματικές δηλώσεις του νέου Προέδρου.

«Δεν αλλάζουμε τη Νομισματική μας πολιτική τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθούν συγκεκριμένες προγραμματικές δηλώσεις από το νέο πρόεδρο . Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και κινείται καλύτερα σε σύγκριση με τις τελευταίες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα η οικονομία, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται να έχει εξασθενίσει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Νομισματικής πολιτικής εξαρτώνται από τα δεδομένα που θα έχουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου» ανέφερε κ. Στουρνάρας.

