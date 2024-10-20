Τη δημιουργία κεντρικού μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται όλοι οι δικαιούχοι των κοινωνικών επιδομάτων προανήγγειλε, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι η νομοθετική ρύθμιση που θα ανοίξει τον δρόμο για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τα Χριστούγεννα θα κατατεθεί τον Νοέμβριο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως: «Να πηγαίνουν τα επιδόματα πράγματι σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και γι αυτό και το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής αναθεώρησε τα επιδόματα. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου ο ίδιος κατά τι μεγαλύτερος, αλλά τα επιδόματα πηγαίνουν πια σε αυτούς που είναι περισσότερο φτωχοί, σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη και όχι σε εκείνους που έχουν δικά τους αυξημένα περιουσιακά στοιχεία.

Η νέα πολιτική αυτή παρουσιάστηκε. Το υπουργείο Εργασίας επίσης είναι σε φάση αναθεώρησης του επιδόματος ανεργίας, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό και θα έρθουμε και εμείς να κάνουμε ένα κεντρικό μητρώο επιδομάτων, όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να υπάρχει μια εποπτεία συνολική και για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και για τα επιδόματα του υπουργείου Εργασίας και για επιδόματα σαν κι αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως.

Το επίδομα θέρμανσης και να ξέρουμε ποιος παίρνει τι, γιατί το παίρνει.

Δεν υπάρχει ένα κεντρικό μητρώο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια συνολική εποπτεία .

Δεν υπάρχει συσχέτιση των επιδομάτων μεταξύ τους. Επομένως, όταν δεις τα επιδόματα στην ολότητα τους και όχι στη συνολική εικόνα, μπορείς να βγάλεις και ασφαλέστερα συμπεράσματα και να έχεις τελικά μια πιο δίκαια πολιτική, πιο στοχευμένη πολιτική, πιο αποτελεσματική».

Οι αυξήσεις εσόδων είναι συνδεδεμένες με την ανάπτυξη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Οι αυξήσεις των εσόδων είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ανάπτυξη από τη μια πλευρά και από την άλλη τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, χάρη στις συστηματικές προσπάθειες που κάνουμε.

Αν εξαιρέσετε το τέλος της κλιματικής αλλαγής και το τέλος κρουαζιέρας που βασικά αφορούν στους τουρίστες τα οποία επιβλήθηκαν, κατά τα άλλα η κυβέρνηση έχει κάνει μόνο μειώσεις φόρων, έχει κάνει πάνω από 60 μειώσεις φόρων.

Βεβαίως υπάρχουν περισσότερα έσοδα στον προϋπολογισμό, διότι αυξάνεται ο τζίρος στην αγορά.

Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε παραπάνω τουρισμό.

Φαντάζομαι κανένας δεν το αμφισβητεί. Και ταυτόχρονα με διάφορες κινήσεις της κυβέρνησης, όπως είναι η σύνδεση με τις ταμειακές μηχανές, έχουμε παραπάνω έσοδα. Αυτοί που τα λένε αυτά και προσπαθούν να κάνουν μια σύγχυση ανάμεσα στα παραπάνω έσοδα και στους παραπάνω φόρους. Να μας πουν ποιοι είναι οι φόροι που αυξήθηκαν, επαναλαμβάνω, με την εξαίρεση αυτών των δύο».

Υποχρεωτική η εφαρμογή του IRIS από την άνοιξη για το σύνολο της αγοράς

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, η εφαρμογή του IRIS θα καταστεί υποχρεωτική για το σύνολο της αγοράς από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Μέχρι στιγμής υπάρχει η υποχρέωση για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες να δέχονται πληρωμές μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία εξασφαλίζει μηδενικές προμήθειες μέχρι 500 ευρώ στους συναλλασσόμενους.

Από κει και πέρα, αυτό το οποίο είναι έτοιμο το υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει είναι να πάμε σε ένα καθολικό, σε μια καθολική εφαρμογή, ώστε όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι επαγγελματίες να δέχονται τις συγκεκριμένες πληρωμές.

Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης: «Παράλληλα εμείς είμαστε που προωθούμε το σύστημα IRIS μια και μιλάμε για προμήθειες που είναι ένα σύστημα με μηδενικές προμήθειες, επαναλαμβάνω με μηδενικές προμήθειες για συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ από πoλίτη σε πολίτη και όταν πας με ελεύθερο επαγγελματία το κάναμε υποχρεωτικό για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες είναι πάλι μηδενικές προμήθειες για σένα και για τον ελεύθερο επαγγελματία, είναι πάρα πολύ χαμηλές οι προμήθειες, πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τα POS και μέχρι τον Μάρτιο – Απρίλιο θα το κάνουμε υποχρεωτικό για όλη την αγορά.

Και είμαι ικανοποιημένος για το ότι ενώ έχουμε 6 εκατομμύρια και κάτι IBAN σε όλη τη χώρα, ήδη 3.300.000 ΙΒΑΝ είναι συνδεδεμένα με το ΙRIS ακριβώς γιατί βλέπουν ότι εκεί υπάρχουν μηδενικές προμήθειες.

Άρα σε όλους αυτούς που λαϊκίστικα επαναλαμβάνουν συνέχεια και αναμασούν τα ίδια συνθήματα, η κυβέρνηση δήθεν δεν νοιάζεται για τις τράπεζες και για τις προμήθειες κτλ. εμείς απαντούμε με συγκεκριμένες πολιτικές και είμαστε εδώ, χωρίς να προχωρούμε βέβαια σε δημαγωγικές αντιλήψεις, αλλά και χωρίς να μένουμε αδιάφοροι απέναντι σε οποιεσδήποτε αθέμιτες πρακτικές.

Το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας δεν το εκχωρούμε σε κανένα. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε μια σοβαρή οικονομική πολιτική που να έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, στην πράξη όμως».

