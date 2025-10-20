Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η απουσία μακροοικονομικών ειδήσεων που προκαλείται από το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ δημιουργεί παράξενους συσχετισμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Την περασμένη εβδομάδα, οι επενδυτές στράφηκαν προς τα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός και το ελβετικό φράγκο, ενώ οι μετοχές διατήρησαν τα ιστορικά τους υψηλά. Παράλληλα, τα ομόλογα και το ευρώ κινήθηκαν σε στενό εύρος τιμών, παραμένοντας γενικά εντός των πρόσφατων ορίων. Για να γίνει η ερμηνεία των γεγονότων ακόμη πιο δυσνόητη, υπήρξαν ορισμένες ανησυχίες για την ποιότητα των πιστώσεων στις ΗΠΑ μετά από μερικά ηχηρά «κανόνια», αν και τα spreads παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε απόλυτους όρους. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών σημείωσαν γενικά άνοδο, αν και οι κινήσεις ήταν περιορισμένες και δύσκολο να ερμηνευθούν.

Η έλλειψη δεδομένων στα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία, λόγω του κυβερνητικού κλεισίματος, θα μετριαστεί κάπως αυτή την εβδομάδα, καθώς την Παρασκευή θα δημοσιευθεί η έκθεση CPI για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να επιτραπούν αναπροσαρμογές στις συντάξεις κοινωνικής ασφάλισης. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ακόμη μία μηνιαία καταγραφή μεταξύ 3% και 4%, πολύ πάνω από τον στόχο της Federal Reserve και σε φαινομενική αντίθεση με την ολοένα και πιο ενδοτική στάση της κεντρικής τράπεζας. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθούν επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη. Η Παρασκευή προμηνύεται ιδιαίτερα ευμετάβλητη ημέρα: εκτός από την αμερικανική έκθεση για τον πληθωρισμό, θα δημοσιευθούν παγκοσμίως και οι δείκτες PM της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο.

Στερλίνα

Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να δείχνουν σταδιακή χαλάρωση, με ελάχιστη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά χωρίς ενδείξεις σημαντικών απωλειών. Αυτό συνάδει με τα μηνιαία στοιχεία του ΑΕΠ, τα οποία συνεχίζουν να δείχνουν μια οικονομία που αναπτύσσεται με ήπιο ρυθμό περίπου 1%. Η Τράπεζα της Αγγλίας αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο ένα δίλημμα παρόμοιο με αυτό της Federal Reserve, καθώς η αδυναμία της αγοράς εργασίας συνυπάρχει με πληθωρισμό που παραμένει σημαντικά πάνω από τους στόχους. Τα φετινά στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι καθοριστικά για τα επόμενα βήματα στα επιτόκια. Η Τράπεζα της Αγγλίας δείχνει να μην έχει ιδιαίτερη διάθεση για έναν πλήρη κύκλο χαλάρωσης όσο ο πληθωρισμός παραμένει πιο κοντά στο 4% παρά στο 2%, τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Ευρώ

Η γαλλική κυβέρνηση φάνηκε να εξασφαλίζει προσωρινή ανάσα στο κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, αλλά η ανακούφιση των αγορών μετριάστηκε από το γεγονός ότι αυτό επιτεύχθηκε με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη των μέτριων μεταρρυθμιστικών σχεδίων συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Το γαλλικό δημόσιο χρέος υπέστη απροσδόκητη υποβάθμιση της πιστοληπτικής του ικανότητας το Σαββατοκύριακο, αλλά οι πρώτες ενδείξεις από τις ασιατικές αγορές δείχνουν ότι οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό το αγνοούν. Έχοντας μόλις ολοκληρώσει τον κύκλο χαλάρωσής της, η ΕΚΤ φαίνεται να έχει πλέον ευκολότερη αποστολή από την Τράπεζα της Αγγλίας ή τη Federal Reserve. Ωστόσο, η ανοδική αναθεώρηση του δομικού πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ την περασμένη εβδομάδα υπενθυμίζει ότι το όριο για περαιτέρω μειώσεις παραμένει πολύ υψηλό.

Δολάριο ΗΠΑ

Η έλλειψη οικονομικών στοιχείων, που προκύπτει από το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, αναγκάζει την αγορά να υπερερμηνεύει άλλες εξελίξεις, όπως τα πρόσφατα προβλήματα στον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν διακρίνονται συστημικές επιπτώσεις από αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά. Το μακροοικονομικό περιβάλλον (νομισματική χαλάρωση παρά τον υψηλό πληθωρισμό) θα έπρεπε θεωρητικά να είναι ευνοϊκό για την πίστωση, ωστόσο παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Αναμένουμε τα καθυστερημένα στοιχεία πληθωρισμού αυτής της Παρασκευής να δείξουν ότι δεν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς τον στόχο της Fed, με τον γενικό και τον δομικό πληθωρισμό να διαμορφώνονται αμφότεροι στην περιοχή του 3%-4% σε ετήσια βάση. Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να αποτρέψει τη Fed από το να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και στις δύο επόμενες συνεδριάσεις της, ιδίως ενόψει της αβεβαιότητας που προκαλεί η απουσία νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας.



