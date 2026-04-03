Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες επενδυτών για ταχεία αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 61,07 μονάδων (–0,13%), στις 46.504,67 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 38,23 μονάδων (+0,18%), στις 21.879,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,37 μονάδων (+0,11%), στις 6.582,69 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

