Χρηματιστήριο: Ήπια πτώση 0,55%, στα 263,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος από τις αρχικές απώλειες που προσέγγιζαν το 2,00%. Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο συνεδριάσεις ισχυρής ανόδου, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 6,13%.

Πτώση καταγράφουν τα διεθνή ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο του διαγγέλματος Τραμπ το οποίο μείωσε τις ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.118,27 μονάδες, σημειώνοντας ήπια πτώση 0,55%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.089,13 μονάδες (-1,92%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 51.612.235 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,00%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+2,54%), του ΟΛΠ (+2,03%), της Σαράντης (+1,66%), της Motor Oil (+1,578%) και του ΟΤΕ (+1,22%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,75%), της Aegean Airlines (-3,59%), της Optima Bank (-3,34%), του ΔΑΑ (-2,66%), της Κύπρου (-2,55%) και της Lamda Develoment (-2,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 15.490.482 και 8.509.884 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 47,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 89 πτωτικά και12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Dimand (+4,60%) και Έλαστρον (+4,59%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-7,19%) και Centric (-7,07%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9800 -0,40%

ALLWYN: 14,5600 +2,54%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,4200 -2,55%

METLEN: 33,7200 -1,86%

OPTIMA: 8,4000 -3,34%

ΤΙΤΑΝ: 46,9000 -1,47%

ALPHA BANK: 3,3610 +0,30%

AEGEAN AIRLINES: 11,8200 -3,59%

VIOHALCO: 12,7400 -2,00%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,4800 +0,34%

ΔΑΑ: 10,4500 -2,06%

ΔΕΗ: 18,6900 +1,03%

COCA COLA HBC: 48,6400 -0,29%

ΕΛΠΕ: 9,7150 -1,67%

ELVALHALCOR: 3,5900 -3,75%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1100 -1,43%

ΕΥΔΑΠ: 9,1500 -1,82%

EUROBANK: 3,4650 -0,77%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9400 -2,46%

MOTOR OIL: 38,9000 +1,57%

JUMBO: 22,8600 -0,87%

ΟΛΠ: 37,7000 +2,03%

ΟΤΕ: 17,4700 +1,22%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,4000 -0,83%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7400 +1,66%

Πηγή: skai.gr

