Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν» το Ιράν «εξαιρετικά σκληρά» τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε παράλληλα ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι οι συζητήσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η κυκλοφορία πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν φαίνεται ότι θα επαναληφθεί σύντομα, σύμφωνα με αναλυτές.

«Εκτοξεύονται» οι τιμές πετρελαίου την Πέμπτη, μετά το διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο προειδοποίησε για περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες, υποβαθμίζοντας τις ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου.

Σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου σημειώνει άλμα 12,91% στα 112,91 δολάρια οτ βαρέλι, ενώ νωρίτερα σημείωνε άνοδο πάνω και από 13%. Παράλληλα, το Brent παράδοσης Ιουνίου ενισχύεται κατά 7,82% στα 109,07 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ, στην ομιλία του, απέδωσε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο «ιρανικό καθεστώς, το οποίο εξαπολύει παράλογες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πετρελαιοφόρων και γειτονικών χωρών που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγκρουση».

Σε ομιλία του προς τον αμερικανικό λαό, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν» το Ιράν «εξαιρετικά σκληρά» τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες, προσθέτοντας όμως ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι οι συζητήσεις με την Τεχεράνη «συνεχίζονται», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης.

«Θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά, και θα την ολοκληρώσουμε πολύ γρήγορα», τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο George Efstathopoulos, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fidelity International, δήλωσε στο CNBC ότι οι αγορές είχαν προετοιμαστεί για τις εξελίξεις, αναμένοντας ότι ο Τραμπ είτε θα μιλούσε για τα σχέδιά του σχετικά με την έξοδο από τον πόλεμο είτε για περαιτέρω κλιμάκωση και παρατεταμένη αβεβαιότητα. «Προφανώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη περίπτωση». τόνισε ο Efstathopoulos.

Ο Efstathopoulos εκτιμά ότι η ομιλία θα εντείνει περαιτέρω το κλίμα αποφυγής κινδύνου, καθώς οι επενδυτές περιμένουν να υποχωρήσει η αβεβαιότητα.

Η κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, από όπου παλαιότερα διέρχονταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει ουσιαστικά διακοπεί από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας σε μία από τις πιο καταστροφικές ενεργειακές κρίσεις που έχει βιώσει ο κόσμος.

Η κυκλοφορία πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν φαίνεται ότι θα επαναληφθεί σύντομα, δήλωσε ο Giles Alston, αναλυτής πολιτικών κινδύνων στην Oxford Analytica.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, δημιουργώντας για λίγο ελπίδες για αύξηση της κίνησης πετρελαιοφόρων στη θαλάσσια οδό, με αποτέλεσμα να σημειώσουν πτώση οι τιμές του πετρελαίου.

Ο «Πρόεδρος του Νέου Καθεστώτος» του Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ κατάπαυση του πυρός, ένα αίτημα που θα εξεταστεί μόνο αν το Στενό του Ορμούζ είναι «ανοιχτό, ελεύθερο και ανεμπόδιστο», είχε αναφέρει ο Τραμπ. «Μέχρι τότε, θα χτυπάμε το Ιράν ή, όπως λένε, θα το στείλουμε πίσω στη Λίθινη Εποχή!!!»

Η Ισλαμική Δημοκρατία, ωστόσο, διέψευσε αργότερα τον ισχυρισμό του Τραμπ, σημειώνοντας ότι η θαλάσσια οδός δεν θα ανοίξει εκ νέου λόγω των «απαράδεκτων επιδείξεων» του Αμερικανού ηγέτη και ότι το Ορμούζ θα παραμένει «υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Από την έναρξη του πολέμου, οι δύο πλευρές έχουν συχνά διαψεύσει τους μεταξύ τους ισχυρισμούς σχετικά με την ύπαρξη και την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο Τραμπ έχει επίσης στείλει αντιφατικά μηνύματα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν κοντά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά ανέφερε επίσης και ότι οι ΗΠΑ ήταν παράλληλα έτοιμες να κλιμακώσουν τις εχθροπραξίες στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

