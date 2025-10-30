Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς, μετά τη σημερινή μείωση επιτοκίων από τη Fed, ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ δήλωσε πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα μείωση τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 74,37 μονάδων (–0,16%), στις 47.632 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,98 μονάδων (+0,55%), στις 23.958,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,30 μονάδων, στις 6.890,59 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.