Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς, μετά τη σημερινή μείωση επιτοκίων από τη Fed, ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ δήλωσε πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα μείωση τον Δεκέμβριο.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 74,37 μονάδων (–0,16%), στις 47.632 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,98 μονάδων (+0,55%), στις 23.958,47 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,30 μονάδων, στις 6.890,59 μονάδες.
