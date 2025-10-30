Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Η δήλωση του Τζερόμ Πάουελ πως δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, επηρέασε τους επενδυτές

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς, μετά τη σημερινή μείωση επιτοκίων από τη Fed, ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ δήλωσε πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα μείωση τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 74,37 μονάδων (–0,16%), στις 47.632 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,98 μονάδων (+0,55%), στις 23.958,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,30 μονάδων, στις 6.890,59 μονάδες.

