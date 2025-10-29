Η Meta του Μαρκ Ζούκεμπεργκ κατέγραψε εφάπαξ επιβάρυνση σχεδόν 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο, η οποία σχετίζεται με τον νόμο “Big Beautiful Bill” του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το επόμενο έτος θα είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το 2025.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν περίπου 6% μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Εξαιρουμένης της συγκεκριμένης επιβάρυνσης, η Meta δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου θα είχαν αυξηθεί κατά 15,93 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 18,64 δισ., σε σύγκριση με τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη των 2,71 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης αναμένει πλέον κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 70 και 72 δισ. δολαρίων, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 66 έως 72 δισ. δολαρίων.

Η Meta συνεχίζει να επωφελείται από την τεράστια βάση χρηστών της. Η πλατφόρμα διαφήμισης βελτιστοποιημένη με τεχνητή νοημοσύνη (AI) βοηθά τους διαφημιστές να αυτοματοποιούν καμπάνιες, να βελτιώνουν την ποιότητα των βίντεο, να μεταφράζουν διαφημίσεις και να δημιουργούν εικόνες με βάση “προσωπικότητες” για στοχευμένα κοινά.

Η εταιρεία έχει λανσάρει διαφημίσεις στις πλατφόρμες WhatsApp και Threads, ανταγωνιζόμενη άμεσα μέσα όπως το X του Έλον Μασκ, ενώ τα Reels του Instagram συνεχίζουν να διεκδικούν μερίδιο εσόδων από διαφημίσεις απέναντι στα TikTok της ByteDance και YouTube Shorts.

Πηγή: skai.gr

