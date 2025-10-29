Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε ότι μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρους του 3,75% με 4%, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων φέτος.

Εκτός από τη μείωση των επιτοκίων, η Fed ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη μείωση των αγορών περιουσιακών στοιχείων – μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη – την 1η Δεκεμβρίου. Με ψήφους 10-2, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της κεντρικής τράπεζας μείωσε τα επιτόκια στο εύρος του 3,75%-4% όπως σημειώθηκε παραπάνω.

Ο κυβερνήτης Στίβεν Μιράν ψήφισε και πάλι κατά, προτιμώντας η Fed να κινηθεί πιο επιθετικά με μείωση 50 μονάδων βάσης. Ο πρόεδρος της Fed του Σαιντ Λούις Τζέφρι προτιμούσε η Fed να μην προχωρήσει σε καμία μείωση.

Το επιτόκιο της Fed αποτελεί σημείο αναφοράς για μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων, όπως δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Η μείωση έλαβε χώρα παρά το γεγονός ότι η Fed ουσιαστικά λειτουργούσε στα τυφλά τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία εξαιτίας του shutdown.

Εκτός από την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση έχει αναστείλει τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμα βασικά μεγέθη όπως οι μη γεωργικές μισθοδοσίες, οι λιανικές πωλήσεις και μια πληθώρα άλλων μακροοικονομικών δεδομένων.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή αναγνώρισε την αβεβαιότητα που συνοδεύει την έλλειψη δεδομένων εξαιτίας, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποίησε τις γενικές οικονομικές συνθήκες. «Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό. Η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο. Οι πιο πρόσφατοι δείκτες συνάδουν με αυτές τις εξελίξεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους και παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα».

Κάθε μία από αυτές τις περιγραφές αντιπροσωπεύει τροποποιήσεις της δήλωσης του Σεπτεμβρίου. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η άποψη σχετικά με τη γενική οικονομική δραστηριότητα. Τον Σεπτέμβριο, η ανέφερε δήλωσε ότι η δραστηριότητα είχε επιβραδυνθεί.

Η δήλωση επανέλαβε τις ανησυχίες των αξιωματούχων της Fed σχετικά με την αγορά εργασίας, αναφέροντας ότι «οι κίνδυνοι επιδείνωσης της απασχόλησης αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες».

Ακόμη και πριν από το shutdown, είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται στοιχεία που έδειχναν ότι, ενώ οι απολύσεις είχαν περιοριστεί, ο ρυθμός προσλήψεων είχε σταθεροποιηθεί. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός παρέμεινε σημαντικά πάνω από τον ετήσιο στόχο της Fed, που είναι 2%. Η έκθεση του πληθωρισμού της περασμένης εβδομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε λόγω της σημασίας της για τις προσαρμογές του κόστους διαβίωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης, έδειξε ότι ο ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στο 3%, ωθούμενος από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας, καθώς και από διάφορα στοιχεία που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

