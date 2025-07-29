Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε ρεκόρ για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, στον απόηχο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 64,36 μονάδων (–0,14%), στις 44.837,56 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 70,27 μονάδων (+0,33%), στις 21.178,58 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,13 μονάδων (+0,02%), στις 6.389,77 μονάδες.

