Πριν από περίπου 15 Super Bowls, η Chrysler εντυπωσίασε το κοινό με μια διαφήμιση που πρωταγωνιστούσε ο Eminem, η οποία περιείχε το σλόγκαν «Imported From Detroit» (Εισάγεται από το Ντιτρόιτ).

Αυτό ήταν ειρωνικό, και μάλιστα διπλά, επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία είχε πρόσφατα διασωθεί από χρεοκοπία, χάρη στην ιταλική Fiat (τώρα ανήκει στη Stellantis). Αυτό το παράδοξο πνεύμα ζει και βασιλεύει στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που ανακοινώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο και έρχεται λίγο μετά από μια άλλη συμφωνία που ανακοινώθηκε με την Ιαπωνία, ωστόσο η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να έχει λόγο να ελπίζει.

Όπως και με εκείνη τη συμφωνία, οι ΗΠΑ καθόρισαν δασμούς 15% σε μια σειρά εισαγόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. Δεν υπήρξαν περισσότερες λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, η εισφορά είναι χαμηλότερη από ό,τι είχε ειπωθεί αρχικά, και προσέφερε αυτό το είδος εξειδικευμένης ανακούφισης που αισθάνεσαι όταν γλιτώνεις από την απόλυτη καταστροφή και απλώς ακρωτηριάζεσαι.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν πέρυσι περίπου 800.000 οχήματα από την ΕΕ -περίπου το 5% της αμερικανικής αγοράς- και ο νέος μειωμένος δασμός αντιπροσωπεύει μια εξοικονόμηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Η BMW και η Mercedes-Benz επωφελούνται ιδιαίτερα λόγω του μηδενικού δασμού που έχει οριστεί στις αμερικανικές εξαγωγές αυτοκινήτων προς την Ευρώπη, καθώς αναμένεται να στείλουν φέτος περίπου 180.000 οχήματα από αμερικανικά εργοστάσια, κυρίως SUV, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι ενδιαφέρον, διότι αντιπροσωπεύει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών οχημάτων των ΗΠΑ προς την ΕΕ. Με άλλα λόγια, η φράση «εισαγόμενα από το Ντιτρόιτ» δεν έχει σχεδόν καμία σημασία στην Ευρώπη.

Επομένως, όπως και με την Ιαπωνία, η σημασία της συμφωνίας με την ΕΕ για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έγκειται περισσότερο στο να ενισχύσουν ως ένα βαθμό την παρουσία τους παρά στο να σηματοδοτήσει το άνοιγμα μιας νέας αγοράς. Έχοντας αφοσιωθεί σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή βαρύτερων βενζινοκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αμερικανικών προτιμήσεων, η Ford και η General Motors μπορούν ακόμη να κάνουν κάποια βήματα στην Ευρώπη με ηλεκτρικά οχήματα. Για παράδειγμα, η GM ανακοίνωσε πρόσφατα το λανσάρισμα του Cadillac Lyriq-V.

Όμως αυτές οι εξαγωγές είναι σχετικά μικρές για το προσεχές μέλλον και δεν μπορούν να συγκριθούν με την αλματώδη αύξησης των κινεζικών εξαγωγών οχημάτων στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, η Tesla θα μπορούσε να επωφεληθεί, αν σκεφτεί κανείς ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εταιρείας στην Ευρώπη είναι τα οχήματα που παράγονται στο γερμανικό εργοστάσιό της, μετά το πλήγμα στο εμπορικό σήμα της εταιρείας, λίγο καιρό μετά την στήριξη Μασκ στο Afd και την επακόλουθη πτώση των πωλήσεων.

Μια εμπορική ομάδα που εκπροσωπεί την GM, τη Ford και τη Stellantis, είχε επικρίνει τη συμφωνία με την Ιαπωνία επειδή οι εισφορές παρέμειναν υψηλότερες για τη βορειοαμερικανική αλυσίδα εφοδιασμού από την οποία εξαρτώνται οι αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ.

Από εμπορική άποψη, αυτό που έχει πραγματικά σημασία για την αμερικανική βιομηχανία, είναι η μείωση των δασμών στα οχήματα που εισάγει από τον Καναδά και το Μεξικό. Τα οχήματα που παράγονται σε αυτές τις δύο χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20%, το 30% και το 40% των πωλήσεων της Ford, της GM και της Stellantis στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley. Η GM ανακοίνωσε τον Ιούνιο ένα πρόγραμμα reshoring (η πρακτική της μετακίνησης μιας επιχείρησης ή τμήματος μιας επιχείρησης που είχε την έδρα της σε διαφορετική χώρα πίσω στην μητρική της χώρα) αξίας 4 δισ. δολαρίων για να μειώσει την έκθεσή της, αν και τα οφέλη από αυτό δεν θα φανούν πριν το 2027.

Εκτός, βέβαια, αν προσφέρει στον Τραμπ ένα αρκετά επιτυχημένο μήνυμα, ώστε να επισπεύσει μια συμφωνία με τον Καναδά και το Μεξικό. Όπως έχουν τα πράγματα, οι ευρωπαϊκές (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται τώρα ένα χτύπημα για τα περίπου 2,3 εκατομμύρια οχήματα που εξάγουν στις ΗΠΑ, αλλά πρόκειται τουλάχιστον για ένα ποσοτικό χτύπημα που είναι χαμηλότερο από αυτό που αναμενόταν. Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, εν τω μεταξύ, αντιμετωπίζουν δασμούς 25% σε ένα τεράστιο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού τους, καθώς και δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και σε ορισμένα εξαρτήματα, και το μεγάλο άγνωστο του πότε ή αν θα υπάρξει παρόμοια μεγάλη συμφωνία για τη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, ακόμη και στο σημερινό ευμετάβλητο εμπορικό περιβάλλον, πρέπει να πιστεύετε ότι οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα καταλήξουν σε μια μόνιμη κατάσταση που θα είναι χειρότερη από αυτή που έχει συμφωνηθεί με τους αντιπάλους στην άλλη πλευρά των δύο ωκεανών. (Παρεμπιπτόντως, η BMW και η Volkswagen AG, που και οι δύο κατασκευάζουν μοντέλα στο Μεξικό για να τα πουλήσουν στις ΗΠΑ, θα μπορούσαν επίσης να κάνουν χρήση μιας νέας συμφωνίας).

Η μεγαλύτερη ελπίδα των επενδυτών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ότι η λογική των μέχρι σήμερα συμφωνιών προετοιμάζει τη μία συμφωνία που έχει πραγματικά σημασία για τις αμερικανικές εταιρείες.

