Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. O δείκτης Nasdaq κατέγραψε πάντως νέο ρεκόρ χάρη στην ώθηση από το ράλι των μετοχών της Nvidia.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 436,36 μονάδων (–0,98%), στις 44.023,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 36,47 μονάδων (+0,18%), στις 20.677,80 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,80 μονάδων (–0,40%), στις 6.243,76 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

