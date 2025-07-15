Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

O δείκτης Nasdaq ωστόσο κατέγραψε νέο ρεκόρ χάρη στην ώθηση από το ράλι των μετοχών της Nvidia

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. O δείκτης Nasdaq κατέγραψε πάντως νέο ρεκόρ χάρη στην ώθηση από το ράλι των μετοχών της Nvidia.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 436,36 μονάδων (–0,98%), στις 44.023,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 36,47 μονάδων (+0,18%), στις 20.677,80 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,80 μονάδων (–0,40%), στις 6.243,76 μονάδες.

