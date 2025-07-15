Μητροπολιτικό Πάρκο το Tae Kwon Do και η Πλατεία Νερού

Στην Περιφέρεια Αττικής ανήκει πλέον το Κλειστό Ολυμπιακό Γηπέδο Φαλήρου (Tae Kwon Do), η Πλατεία Νερού, αθλητικές εγκαταστάσεις και παραλιακά τμήματα συνολικής έκτασης 153.207,51 τ.μ, μετά την συνυπογραφή της σύμβασης παραχώρησης από την διευθύνουσα σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Το Tae Kwon Do δεν θα είναι πια απλώς μια ανάμνηση. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα», επισήμανε ο υπουργός Κ. Πιερρακάκης ανοίγοντας την εκδήλωση εκχώρησης του εμβληματικού αυτού χώρου. Με την απόκτηση του οποίου όπως υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς η Περιφέρεια ολοκληρώνει τον στρατηγικό στόχο της για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. «Με την υπογραφή της σύμβασης, ένα εμβληματικό αθλητικό τοπόσημο που όλα αυτά τα χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο, περνάει στην ευθύνη της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη ζωντανή του επαναξιοποίηση προς όφελος του πολιτισμού και της κοινωνίας».

Ειδικότερα για την σύμβαση παραχώρησης την οποία εκχώρησε η θυγατρική του Υπερταμείου, ΕΤΑΔ, στην Π.ΑΤΤ εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με διάρκεια 40 έτη και έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026. Την μεταβατική διετία 2026-2027, η Περιφέρεια θα εκπονήσει τις μελέτες και θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μετατροπή του Tae Kwon Do σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, ενώ η ΕΤΑΔ διατηρεί το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του ακινήτου. Από την 1/1/2028, οπότε και θα γίνει η παράδοση του χώρου, η Περιφέρεια Αττικής θα έχει την πλήρη διαχείριση του. Το ετήσιο αντάλλαγμα, ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ, προς την ΕΤΑΔ ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή στα μελλοντικά καθαρά έσοδα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα είναι ότι η δημόσια περιουσία δεν είναι αδρανές απόθεμα, αλλά ένα δυναμικό κεφάλαιο, το οποίο ανήκει σε όλους τους πολίτες και οφείλει να παράγει υπεραξία για την κοινωνία». Αναφερόμενος στο Υπερταμείο επισήμανε ότι διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 11,7 δισ. ευρώ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς φορείς αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα με μεγαλύτερο διαχειριστή της την ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου. Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός κ. Κ. Πιερρακάκης, τόνισε ότι το Tae Kwon Do θα είναι ένα σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. Και «απόδειξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και όραμα, ακόμα και τα εγκαταλειμμένα μπορούν να ξαναγεννηθούν».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Η. Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία ενός εμβληματικού σημείου της πόλης, που σχεδιάζεται να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανοιχτό συνεδριακό κέντρο, μια υποδομή που έχει ιδιαίτερα ανάγκη η Αθήνα και η ευρύτερη περιοχή. Η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα διασφαλίζει σαφές και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας για τα επόμενα 40 χρόνια, με ουσιαστικό οικονομικό όφελος για την ΕΤΑΔ, αλλά και με ισχυρές προβλέψεις για τη σταδιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων». Αναφερόμενη στην δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου η επικεφαλής της ΕΤΑΔ τόνισε ότι «με την παραχώρηση εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση ενός έργου που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, λόγω υψηλού CAPEX, αλλά και ο συνολικός σχεδιασμός όλου του φαληρικού μετώπου με τη διασύνδεση μεταξύ των νέων χρήσεων που αναπτύσσονται».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Ν. Χαρδαλιάς, παρουσιάζοντας το σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης του Φαληρικού Όρμου και τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» σε μία έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που πρόκειται να παραδοθεί στους πολίτες το 2028, σημείωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα μπροστά, για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής μας, για ένα έργο που θα αναβαθμίσει κατακόρυφα όχι μόνον την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά συνολικά την εικόνα της Αττικής. Ένα έργο που θα ενώσει ξανά τον αστικό ιστό της Αττικής με τη θάλασσα, μετά από έξι δεκαετίες». Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην «άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη», καθώς και στις εργώδεις προσπάθειες της περιφερειακής αρχής για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο, έπειτα από χρόνια «αδικαιολόγητων καθυστερήσεων», που παρ' ολίγο να οδηγήσουν στην απένταξη του έργου.



Αναφερόμενος, στην ένταξη της παραχωρούμενης από την ΕΤΑΔ εγκατάστασης του Tae Kwon Do, ο κ Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «Η ανακατασκευή του προβλέπει την πλήρη μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης σε ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού. Μια υποδομή που στο μέγεθος που σχεδιάζουμε λείπει σήμερα από την Αττική, στερώντας της ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται, για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στους παραπάνω τομείς».



Στην τελετή υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης παρέστησαν η υφυπουργός Τουρισμού, 'Αννα Καραμανλή, ο πρόεδρος του Υπερταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, οι δήμαρχοι Π. Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, Καλλιθέας, Κωνσταντίνος Ασκούνης, Μοσχάτου - Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, Ελληνικού, Γιάννης Κωνσταντάτος, Ν. Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και άλλοι θεσμικοί φορείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.