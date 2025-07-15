Η ρυθμιστική αρχή κακάο της Γκάνας ανέφερε την Τρίτη ότι η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που προκαλείται από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις και την έλλειψη επαρκούς ηλιακού φωτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής, ενώ οι αγρότες ζήτησαν κρατική παρέμβαση για να μετριάσουν τις επιπτώσεις των κακών καιρικών συνθηκών.

Η δυτικοαφρικανική χώρα, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός κακάο στον κόσμο, είδε την παραγωγή να μειώνεται τις προηγούμενες περιόδους λόγω ασθενειών, δυσμενών καιρικών συνθηκών και ανεξέλεγκτης παράνομης εξόρυξης χρυσού, η οποία καταστρέφει τις φυτείες κακάο και μειώνει τις αποδόσεις, σημειώνει το Reuters.

Μια ένωση γεωργών της Γκάνας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι υπερβολικές βροχοπτώσεις και η μη επαρκής ηλιακή ακτινοβολία μείωσαν τις αποδόσεις και αύξησαν τον κίνδυνο μυκητολογικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ασθένειας των μαύρων λοβών.

Οι τιμές του κακάο έχουν αυξηθεί παγκοσμίως και μια ενδεχόμενη μείωση στην παραγωγή της Γκάνας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις και στα προϊόντα σοκολάτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.