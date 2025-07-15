Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ινδονησία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας με την Τζακάρτα, οι δασμοί που είχε προαναγγείλει ο αμερικανός πρόεδρος για τις εισαγωγές από την Ινδονησία θα διαμορφωθούν στο 19% αντί του 32% που είχε ανακοινώσει.
«Θα καταβάλλουν (δασμούς) 19%, ενώ εμείς δεν θα πληρώνουμε τίποτα… Θα έχουμε πλήρη πρόσβαση στην Ινδονησία. Έχουμε (οριστικοποιήσει) μερικές συμφωνίες που θα ανακοινωθούν», δήλωσε ο Τραμπ.
Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ινδονησίας και ΗΠΑ, οι οποίες πέρυσι ανήλθαν σε σχεδόν 40 δισεκ. δολάρια, καταγράφουν ανοδικές τάσεις. Οι αμερικανικές εξαγωγές στην Ινδονησία αυξήθηκαν κατά 3,7% πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές ινδονησιακών προϊόντων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,8%. Το 2024 οι ΗΠΑ είχαν εμπορικό έλλειμμα 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις συναλλαγές με την Ινδονησία.
