Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση των εντάσεων στις σχέσεις των ΗΠΑ με εμπορικούς εταίρους τους, με τους περισσότερους επενδυτές πάντως να τηρούν στάση αναμονής.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 165,60 μονάδων (–0,37%), στις 44.240,76 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 5,95 μονάδων (+0,03%), στις 20.418,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 4,46 μονάδων (–0,07%), στις 6.225,52 μονάδες.

