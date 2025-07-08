Τραμπ: Το παράδοξο της δασμολογικής του πολιτικής

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ έχει εισέλθει σε λίμπο, σε μια οριακή κατάσταση όπου οι υψηλοί δασμοί σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους φαινομενικά επίκεινται, αλλά διαρκώς παραμένουν στο επέκεινα, σχολιάζει σε ανάλυσή του το AXIOS.

Τα καλά νέα για τους Αμερικανούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις είναι ότι πιθανά τιμολογιακά σοκ και άλλες αναταράξεις από έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο παραμένουν ελεγχόμενα - και η Wall Street αντιμετωπίζει αυτό το συγκεχυμένο τοπίο ψύχραιμα.

Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι το είδος του πολιτικού τοπίου που ευνοεί τις εταιρείες να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Με την περίφημη περίοδο διαπραγματεύσεων 90 ημερών να λήγει την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε μια σειρά από επιστολές ανακοινώνοντας νέους δασμούς σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους που είναι κοντά σε αυτές που αρχικά ανακοινώθηκαν την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» της 2ας Απριλίου.

Οι πλέον οικονομικές συνέπειες είναι οι δασμοί 25% στις εισαγωγές από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, σημαντικούς εμπορικούς εταίρους και παραδοσιακούς γεωπολιτικούς συμμάχους. Αλλά δεν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Αυγούστου, μετά από τρεις εβδομάδες.

Το πρωί της Τρίτης, ο Τραμπ επέμεινε ότι η επιβολή υψηλότερων δασμών είναι πραγματική αυτή τη φορά, υπονοώντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα διαπραγματευτικό ελιγμό.

«ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή μέχρι αυτήν την ημερομηνία και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή», έγραψε στο Truth Social. «Δεν θα δοθούν παρατάσεις» επέμεινε.

Ωστόσο, οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει αυτές τις απειλές, πιστεύοντας ότι ο Τραμπ σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει κυρίως ως διαπραγματευτικό χαρτί για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και, ως εκ τούτου, πιθανότατα θα συνεχίσει να αναβάλλει ή να μειώνει την πραγματική εφαρμογή των ζημιογόνων δασμών.

Οι αγορές μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος έχουν αντιδράσει στις ειδήσεις με μικρές διακυμάνσεις, σε αντίθεση με την πτώση τους στις αρχές Απριλίου.

Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις επιχειρηματικών ηγετών και οικονομολόγων ότι οι δασμοί θα τροφοδοτούσαν αύξηση τιμών και θα υπήρχε κίνδυνος ελλείψεων.

Ο συνδυασμός μιας ακμάζουσας χρηματιστηριακής αγοράς και της έλλειψης εμφανούς οικονομικής ζημίας από την προηγούμενη εφαρμογή δασμών φαίνεται να έχει δώσει τη δυνατότητα στον Τραμπ να συνεχίσει να προωθεί τις συζητήσεις για τους δασμούς, αντί να κλείνει γρήγορες συμφωνίες και να προχωρά.

Αυτά είναι, όπως έγραψε ο Μπομπ Έλιοτ της Unlimited Funds, «Τα Δασμολόγια του Σρέντιγκερ», ταυτόχρονα ζωντανά και νεκρά.

Η αμερικανική κυβέρνηση «έχει περιθώριο να επιστρέψει σε μια πιο επιθετική πολιτική στάση απέναντι στον εμπορικό πόλεμο, επειδή μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις δεν γίνονται αισθητές σημαντικά σε ολόκληρη την οικονομία», έγραψε στο ενημερωτικό του δελτίο, Nonconsensus.

«Αλλά ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν υπήρξε καμία επίδραση στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι απλώς επειδή χρειάζεται χρόνος για να επιταχυνθεί η πιθανή είσπραξη δασμών, και στη συνέχεια χρειάζεται χρόνος για να εισρεύσει (η είσπραξη) στην πραγματική οικονομία με δεδομένες τις φυσιολογικές καθυστερήσεις», υποστήριξε ο Έλιοτ.

Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα βρίσκονταν σε τέτοιο αδιέξοδο που ο Τραμπ αναζωπύρωσε τον εμπορικό πόλεμο είναι ένα σημάδι μιας νέας κανονικότητας.

«Σε πολύ βασικό επίπεδο, τίποτα δεν συνέβη στην πραγματικότητα με βάση την αποστολή αυτών των επιστολών από τον Τραμπ, επομένως δεν υπάρχει λόγος πανικού για τις επικεφαλίδες», έγραψε σε ένα σημείωμα ο Τόμπιν Μάρκους της Wolfe Research.

«Αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι κινήσεις περιέχουν κάποιο μήνυμα για το πού κατευθύνεται ο εμπορικός πόλεμος, και αυτό το μήνυμα είναι ως επί το πλείστον ''γερακίσιο'' (σκληρή πολιτική)», πρόσθεσε.

Εάν οι δασμοί που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τεθούν και παραμείνουν σε ισχύ, αυτό θα μεταφραστεί σε μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή 17,6% στις εισαγωγές των ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Yale Budget Lab, ο υψηλότερος από το 1934. Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο από 15,8% προηγουμένως και από 2,4% τον Ιανουάριο.

Εάν διατηρηθεί, το ισχύον δασμολογικό καθεστώς θα μεταφραστεί σε αύξηση 1,7% στις τιμές καταναλωτή, κοστίζοντας στο μέσο νοικοκυριό 2.300 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το Yale Budget Lab.

Συμπερασματικά, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει κανείς ότι οι τελευταίες επιστολές του Τραμπ προς τους εμπορικούς εταίρους αποτελούν μια διαπραγματευτική στρατηγική, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για το νέο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο.

Όσο η οικονομία αντέχει και οι αγορές είναι εντάξει, η προοπτική του εμπορικού πόλεμου δεν πρόκειται να απομακρυνθεί.

Πηγή: skai.gr

