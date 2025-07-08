Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 1,44% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 1.940 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών. Μοχλό της ανόδου της αγοράς ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει σε υψηλά 10 ετών.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,22%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.946,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,44%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίασης της 20ης Απριλίου 2010 (1.961,86 μονάδες).

Η άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύθηκε και από ισχυρή αύξηση του τζίρου. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 326,604 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 63.403.257 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφθασε στα 130 δισ. ευρώ, επίπεδα στα οποία ήταν τον Οκτώβριο του 2008.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+4,14%), της Optima Bank (+3,72%), της Εθνικής (+3,32%), της Alpha Bank (+3,16%) και των ΕΛΠΕ (+3,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,97%), της Σαράντης (-1,49%), του ΟΛΠ (-1,05%) και του ΟΠΑΠ (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 22.141.603 και 16.494.521 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 68,08 εκατ. ευρώ και Alpha Bank με 53,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 40 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Performance (+6,78%) και Cenergy (+5,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CNL Capital (-15,83%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,81%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4100 +1,12%

OPTIMA: 22,3000 +3,72%

ΤΙΤΑΝ: 38,4500 +1,99%

ALPHA BANK: 3,2600 +3,16%

AEGEAN AIRLINES: 12,7800 +2,24%

VIOHALCO: 6,3200 +0,96%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,4400 +0,29%

ΔΑΑ: 9,7300 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 14,4700 +0,84%

COCA COLA HBC: 45,7000 -1,97%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,6000 +2,17%

ΕΛΠΕ: 7,8800 +3,14%

ELVALHALCOR: 2,6550 +2,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,5000 +3,32%

ΕΥΔΑΠ: 5,8500 +0,86%

EUROBANK: 3,1000 +2,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5000 +1,56%

MOTOR OIL: 25,2000 +0,80%

JUMBO: 29,6400 -0,34%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,6800 +0,78%

ΟΛΠ: 47,1000 -1,05%

ΟΠΑΠ: 19,6100 -1,01%

ΟΤΕ: 15,7000 +0,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,2900 +4,14%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2200 -1,49%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

