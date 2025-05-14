Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο ελπιδοφόρων μηνυμάτων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με αφορμή τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 269,67 μονάδων (–0,64%), στις 42.140,43 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 301,74 μονάδων (–1,61%), στις 19.010,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 42,36 μονάδων (–0,72%), στις 5.886,55 μονάδες.

