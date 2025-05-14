Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Λογαριασμός
Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο ελπιδοφόρων μηνυμάτων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο ελπιδοφόρων μηνυμάτων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με αφορμή τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 269,67 μονάδων (–0,64%), στις 42.140,43 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 301,74 μονάδων (–1,61%), στις 19.010,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 42,36 μονάδων (–0,72%), στις 5.886,55 μονάδες.

