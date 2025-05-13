Xρηματιστήριο: Στις 1.788 μονάδες, άνοδος 0.77%

Tρίτη κατά σειρά ανοδική συνεδρίαση του Χρηματιστήριου σήμερα με το Γενικό Δείκτη παρά τα όποια σημάδια κόπωσης να οδεύει προς τις 1.800 μονάδες.

Οριακά τα κέρδη για τον τραπεζικό κλάδο σήμερα καθώς εμφανίστηκαν ρευστοποίηση για την κατοχύρωση των κερδών που προέκυψαν από το πρόσφατο κύμα ανόδου.

Διόρθωση για την μετοχή της Alpha Bank η οποία έκλεισε με απώλειες 1,18% στα 2,220 ευρώ, με σημαντικό όγκο συναλλαγών καθώς άλλαξαν χέρια περισσότερα από 15 εκατομμύρια τεμάχια. Με οριακή άνοδο έκλεισε η Πειραιώς στα 5,418 ευρω (0,26%) με άνοδο 1,53% έκλεισε στα 10,260 ευρώ η Εθνική και ενισχυμένη κατά 0,85% στα 2,612 η μετοχή της Eurobank.

Η UBS σε σημερινή έκθεση της προχώρησε στην αναβάθμιση για τις τιμές στόχους που θέτει σε όλες τις συστημικές τράπεζες κατά 3% έως 12%, ξεχωρίζοντας την μετοχή της Eurobank.

Θετικά κινήθηκε ο ΟΠΑΠ ο οποίος έκλεισε με άνοδο 2,76% στα 20,1 ευρώ.

Από τις υπόλοιπες μετοχές ξεχώρισε ο τίτλος της ΤΙΤΑΝ ο οποίος έκλεισε με κέρδη 3,07% στα 41,950 ευρώ εξέλιξη που αποδίδεται από αναλυτές στο ενδεχόμενο ένταξης της μετοχής στον MSCI στην σημερινή αναθεώρηση των δεικτών του Οίκου.

Με άνοδο 2,09% στα 44,92 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Coca Cola. Στα 43 ευρώ έκλεισε η μετοχή του OΛΠ.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά 0,68% στις 4.438,20 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έκλεισε με άνοδο 1,12% στις 2.682, 41 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113,192 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 121,750 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 65 μετοχές, αρνητικό για 42 ενώ 19 μετοχές έμειναν αμετάβλητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

