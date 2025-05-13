Bloomberg: Η Ελλάδα προσέφυγε σε βρετανικό δικαστήριο για τα «warrants» με ρήτρα το ΑΕΠ

Η Ελλάδα προσέφυγε σε δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου για μια διαμάχη σχετικά με τα warrants με ρήτρα το ΑΕΠ, η τελευταία χώρα που εμπλέκεται σε μια διαμάχη με τους κατόχους τίτλων που συνδέονται με την ανάπτυξη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, η ελληνική κυβέρνηση άσκησε την περασμένη εβδομάδα αγωγή κατά της Wilmington Trust, του διαχειριστή των τίτλων, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα. Η Ελλάδα ζητά από το δικαστήριο να επικυρώσει τη νομιμότητα της πρότασής της για εξαγορά όλων των εκκρεμών warrants με ρήτρα το ΑΕΠ που λήγουν το 2042, και να επιβεβαιώσει ότι η τιμή υπολογίστηκε σωστά.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αμφισβήτηση από ορισμένους κατόχους των τίτλων της εγκυρότητας της ειδοποίησης που εξέδωσε η Ελλάδα τον περασμένο μήνα για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς (call option) που λήγει στις 14 Μαΐου, πολύ πριν από τη λήξη τους. Οι κάτοχοι αμφισβήτησαν επίσης τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ταυτότητα των κατόχων των warrants που αμφισβητούν την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς δεν έχει γνωστοποιηθεί. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τη δικηγορική εταιρεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Τα warrants με ρήτρα το ΑΕΠ είναι ουσιαστικά τίτλοι που αποδίδουν πληρωμές όταν η οικονομική ανάπτυξη ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο, και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από την Αργεντινή και την Ουκρανία ως κίνητρο για τους πιστωτές στις αναδιαρθρώσεις του χρέους τους. Τα ελληνικά warrants εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του τεράστιου χρέους της χώρας.

Η δικαστική κίνηση της Ελλάδας πιθανότατα αποσκοπεί στην αποτροπή του κινδύνου να μηνυθεί από διαφωνούντες πιστωτές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τιμολογηθούν τα warrants. Η Αργεντινή βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με hedge funds για τα warrants με ρήτρα το ΑΕΠ της, ενώ η Ουκρανία προσπαθεί να αναδιαρθρώσει τους δικούς της τίτλους.

Η Ελλάδα μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χρήματα από τις πληρωμές, δεδομένου ότι η οικονομική της ανάκαμψη ξεπέρασε τις προσδοκίες. Σύμφωνα με τους όρους της αρχικής συμφωνίας, η Ελλάδα θα όφειλε να καταβάλει τόκους ύψους περίπου 375 εκατ. ευρώ το 2027, εάν το ΑΕΠ της ξεπεράσει τα 267 δισ. ευρώ και η οικονομική ανάπτυξη ξεπεράσει το 2%, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγή με γνώση του ζητήματος.

Αντίθετα, η άσκηση του call option και η επαναγορά των warrants θα της κόστιζε περίπου 156 εκατ. ευρώ, ανέφερε η πηγή του πρακτορείου.

Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας διευρύνθηκε κατά 2,3% το 2023 και το 2024 και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 2,2% το 2025, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Τα warrants με ρήτρα το ΑΕΠ έχουν αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης. Ένας λόγος είναι ότι λόγω περιορισμένης ρευστότητας καθίσταται δύσκολη η αποτίμησή τους.

Η τιμή των ελληνικών warrants βρίσκεται σήμερα σε τιμή περίπου 30 σεντς ανά ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Στις 4 Απριλίου, όταν η κυβέρνηση εξέδωσε την ειδοποίηση προς τους κατόχους των warrants, η τιμή τους ήταν περίπου στα 38 σεντς.

Η τιμή επαναγοράς είναι περίπου 25 λεπτά του ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση της περασμένης εβδομάδας. Αυτό βασίζεται στις τιμές που είναι διαθέσιμες στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων της Ελλάδας, μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τρία πηγές του Bloomberg με γνώση του θέματος.

Πηγή: skai.gr

