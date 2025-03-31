Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.700 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν εν όψει της επιβολής των εμπορικών δασμών των ΗΠΑ στις 2 Απριλίου που ενδεχομένως να οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.685,24 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,91%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.680,73 μονάδες (-3,17%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Μάρτιο με κέρδη 4,82%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 14,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 267,187 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.744.239 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 3,194 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 3,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,46%.

Με απώλειες έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-6,52%), της Alpha Bank (-5,98%), της Μυτιληναίος (-5,58%), της Viohalco (-4,38%), της Elvalhalcor (-4,09%) και της Eurobank (-3,93%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 16.601.923 και 10.845.768 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 42,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 13 μετοχές, 98 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Space Hellas (+6,21%) και Πετρόπουλος (+5,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,43%) και Δρομέας (-8,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,2000 -1,89%

OPTIMA: 15,3600 -2,78%

ΤΙΤΑΝ: 42,5000 -1,73%

ALPHA BANK: 2,2000 -5,98%

AEGEAN AIRLINES: 11,9900 -2,36%

VIOHALCO: 5,8900 -4,38%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,2000 -3,32%

ΔΑΑ: 9,0920 -2,24%

ΔΕΗ: 13,8100 -1,78%

COCA COLA HBC: 42,0400 -0,05%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,4960 -2,73%

ΕΛΠΕ: 7,6500 -2,92%

ELVALHALCOR: 2,1100 -4,09%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,4500 -3,57%

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -0,67%

EUROBANK: 2,4670 -3,93%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7300 -2,18%

MOTOR OIL: 22,0800 -3,50%

JUMBO: 25,3200 -2,62%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 40,6000 -5,58%

ΟΛΠ:35,1500 -0,85%

ΟΠΑΠ: 18,3300 -2,34%

ΟΤΕ: 15,0000 -1,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,0480 -6,52%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8400 -2,28%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.