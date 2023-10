Wall Street: Κλείσιμο με πτώση Οικονομία 02:37, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Oι επενδυτές αναμένουν σήμερα τη μηνιαία έκθεση για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ για να προβλέψουν την επόμενη κίνηση της Fed σε ό,τι αφορά τα επιτόκια