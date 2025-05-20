Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη σκιά της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον οίκο Moody’s την Παρασκευή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 137,33 μονάδων (+0,32%), στις 42.792,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 4,36 μονάδων (+0,02%), στις 19.215,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 5,22 μονάδων (+0,09%), στις 5.963,60 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.