Η τεχνητή νοημοσύνη, καταλύτης για τις επενδύσεις Venture Capitals το 2025

Σε καταλύτη των επενδύσεων venture capital funds εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία διαμορφώνει το μέλλον των επενδύσεων VCs το 2025, αλλά και πέρα από αυτό. Παρά το “σύννεφο” της αβεβαιότητας, που καλύπτει το διεθνές οικονομικό τοπίο, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο μοχλός που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον των επενδυτών, ακόμη κι όταν οι υπόλοιποι τομείς αντιμετωπίζουν επιφυλακτικότητα και χαμηλή δραστηριότητα.

Το 2ο τρίμηνο του 2025, οι επενδύσεις VC αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες, με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της αβεβαιότητας γύρω από το παγκόσμιο εμπόριο. Η ανησυχία για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο και η καθυστέρηση στην επανεκκίνηση της αγοράς IPO οδηγούν σε αυξημένη προσοχή και επιλεκτικότητα στις επενδυτικές αποφάσεις.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, ο τομέας της ΑΙ θα συνεχίσει να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις από venture capital funds

Δεν είναι τυχαίο, ωστόσο, ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση: οι λύσεις AI με εφαρμογές σε συγκεκριμένους κλάδους, η ρομποτική και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως το LIDAR, προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον, ενώ οι τομείς της άμυνας και της κυβερνοασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Εκρηκτική αύξηση επενδύσεων στην AI

Σύμφωνα με τα στοιχεία της KPMG, το 1ο τρίμηνο του 2025 σηματοδότησε μια εντυπωσιακή άνοδο στη συνολική αξία των επενδύσεων VC, η οποία εκτοξεύτηκε στα $126,3 δισ., από $118,7 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, σε μεγάλους γύρους χρηματοδότησης στον τομέα της AI, με κορυφαίο παράδειγμα τη συμφωνία-ρεκόρ των $40 δισ. της OpenAI - τον μεγαλύτερο γύρο VC που έχει καταγραφεί ποτέ.

Παράλληλα, εταιρείες, όπως η Anthropic και η Infinite Reality στις ΗΠΑ, η Neko Health στη Σουηδία, η Synthesia στη Βρετανία και η Neolix Technologies στην Κίνα, συγκέντρωσαν σημαντικά κεφάλαια, υπογραμμίζοντας τη διεθνή δυναμική του κλάδου.

Οι ΗΠΑ ηγούνται της επενδυτικής κούρσας, συγκεντρώνοντας $91,5 δισ. - το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 13 τριμήνων - και σχεδόν τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου συνόλου. Η Ευρώπη διατηρείται σταθερή με $18 δισ., ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού καταγράφει ιστορικά χαμηλά ($12,9 δισ.), με τη Σιγκαπούρη ως μοναδική εξαίρεση στην πτώση.

Η επενδυτική δραστηριότητα στην Αμερική ενισχύεται από μεγάλες συμφωνίες στον χώρο των γλωσσικών μοντέλων και της AI, ενώ στην Ευρώπη παρατηρείται στροφή προς μεγαλύτερες, πιο ώριμες επιχειρήσεις, ειδικά σε τομείς που ενισχύονται από ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.

Νέες στρατηγικές εξόδου

Η αβεβαιότητα γύρω από τις IPO οδηγεί πολλές εταιρείες να εξετάζουν συγχωνεύσεις και εξαγορές ως εναλλακτικές στρατηγικές εξόδου. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιδιώκουν την απόκτηση νέων AI δυνατοτήτων πριν οι αποτιμήσεις εκτοξευθούν, ενώ η συνολική αξία εξόδων παραμένει υποτονική, ειδικά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Όπως επισημαίνει η KPMG, “η ΑΙ είναι αυτήν τη στιγμή ο βασικός μοχλός της παγκόσμιας επένδυσης VC”. Παρά τη μείωση στον αριθμό των συμφωνιών, η στροφή προς πιο στοχευμένες και ώριμες επενδύσεις με πραγματικό εμπορικό αποτύπωμα είναι εμφανής. Για χώρες, όπως η Ελλάδα, οι ευκαιρίες είναι σημαντικές σε τομείς, όπως η υγεία, η ναυτιλία και η ενέργεια, όπου η καινοτομία μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Η εξωστρέφεια και οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν το κλειδί για την αξιοποίηση της νέας αυτής παγκόσμιας επενδυτικής πραγματικότητας.

