Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ανάλυσης δεικτών – τιμών κόστους του νησιωτικού επιχειρείν υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Από πλευράς ΚΕΠΕ το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής, Παναγιώτης Λιαργκόβας, ενώ παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Διευθυντής Ερευνών του ΚΕΠΕ, Θεόδωρος Τσέκερης, και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Πιτσούλης.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο συνεργασίας, πάνω στη βάση της «εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο», το οποίο έρχεται να επισφραγίσει την πολυετή συνεργασία των δύο φορέων.

Η συνεργασία αφορά στην ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στο «Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας». Μία εμβληματική πρωτοβουλία που συμπεριελήφθη στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.ΚΥ.Π.) και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του ΥΝΑΝΠ για το 2024.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του Παρατηρητηρίου Τιμών στον νησιωτικό χώρο, για τον προσδιορισμό του ύψους και της μεταβολής των τιμών σε κύριες κατηγορίες αγαθών που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό σημαντικών διαφορών στις τιμές, σε επιλεγμένες αγορές βασικών προϊόντων μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας. Τα ζητήματα αυτά μάλιστα, αποτελούν μέρος των συστάσεων του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης για τη νησιωτικότητα.

Ο υφυπουργός, αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους του ΚΕΠΕ, ανέφερε ότι η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του ερευνητικού φορέα είναι πολύ αποδοτική και τόνισε ότι: «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά στην αναθεώρηση του μεταφορικού ισοδυνάμου των επιχειρήσεων, καθώς μέσα από τις παρεμβάσεις χωρικής και κλαδικής του εξειδίκευσης, προσβλέπουμε στον εξορθολογισμό του και στη δικαιότερη απόδοσή του.».

Αναφερόμενος στο Μνημόνιο Συνεργασίας επεσήμανε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό Μνημόνιο Συνεργασίας, που μπορεί να μας προσφέρει τη γνώση, την αξιόπιστη καταγραφή επιστημονικών δεδομένων, αλλά και την αξιολόγηση των ερευνητικών στοιχείων που χρειαζόμαστε σε ετήσια βάση, προκειμένου να βοηθήσουμε ουσιαστικά τη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Άλλωστε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νησιωτικότητα έχει αναδειχθεί σε κεντρική κυβερνητική πολιτική.».

Με τη σειρά του ο κ. Λιαργκόβας δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της επιστημονικά τεκμηριωμένης χάραξης δημόσιας πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο. Το ΚΕΠΕ συμβάλλει ουσιαστικά με την τεχνογνωσία και την ερευνητική του εμπειρία στη δημιουργία εργαλείων όπως το "Νησιωτικό Βαρόμετρο" και το Παρατηρητήριο Τιμών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο μας ως στρατηγικού εταίρου στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας.».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.