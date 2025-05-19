Δεν «ιδρώνει το αυτί» της Fed από τις πιέσεις Τραμπ για μείωση επιτοκίων

Η Federal Reserve, παρά τις συνεχείς πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων και τα πικρόχολα σχόλιά του για τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει «εκπτώσεις» στην αποστολή της για σταθερότητα των τιμών.

Τρεις ακόμα αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η Fed χρειάζεται περισσότερα στοιχεία και θέλει να αποκτήσει μια ευρύτερη εικόνα για την οικονομία προτού προσαρμόσει εκ νέου τη νομισματική πολιτική της.

«Δεν πρόκειται να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο», δήλωσε επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης Τζον Ουίλιαμς τη Δευτέρα, μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων. «Πρόκειται για μια διαδικασία συλλογής δεδομένων, απόκτησης καλύτερης εικόνας και παρακολούθησης της κατάστασης πώς εξελίσσεται».

Οι επόμενες τρεις συνεδριάσεις της Fed πρόκειται να πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.

Ο Ουίλιαμς συνέχισε, τονίζοντας ότι η αβεβαιότητα δεν επηρεάζει μόνο τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, αλλά και τις επιχειρήσεις όπως και τα νοικοκυριά, που παλεύουν να προβλέψουν πώς οι δασμοί και οι άλλες πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ θα αναδιαμορφώσουν την αμερικανική οικονομία.

Ο Ουίλιαμς, όπως πολλοί ακόμα συνάδελφοί του, σημείωσε ότι η Fed μπορεί να αφιερώσει χρόνο στην αξιολόγηση των νέων δεδομένων. Παρότι παραδέχθηκε ότι ο πληθωρισμός έχει μειωθεί και η οικονομία εμφανίζει σχεδόν πλήρη απασχόληση, τόνισε ότι παρακολουθεί τυχόν υστερήσεις όπως και την καταναλωτική όρεξη των Αμερικανών.

Χαρακτήρισε επίσης την τρέχουσα νομισματική πολιτική της Fed ως «ελαφρώς περιοριστική» και σε κατάλληλη.

Ο διοικητής της Fed της Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστικ, κινήθηκε σε παρόμοιο πλαίσιο νωρίτερα τη Δευτέρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC, σηματοδοτώντας την απροθυμία των αξιωματούχων της Fed να προχωρήσουν σύντομα σε κάποια κίνηση.

«Η οικονομία μεταβάλλεται συνεχώς, η πολιτική μεταβάλλεται συνεχώς, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», ανέφερε ο Μπόστικ και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τρεις έως έξι μήνες για να αρχίσουμε να βλέπουμε πού θα καταλήξει αυτό».

Ο Μπόστικ εξέφρασε ειδικότερα την ανησυχία για τον πληθωρισμό και τις πληθωριστικές προσδοκίες.

«Δεδομένης της εξέλιξης της διπλής εντολής μας, της διπλής ευθύνης μας, ανησυχώ πολύ για τον πληθωρισμό, και κυρίως γιατί βλέπουμε τις προσδοκίες να εξελίσσονται με στρεβλό τρόπο», δήλωσε ο Μπόστικ.

Οι αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια στις αρχές Μαΐου, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει κατά κύριο λόγο οι δασμοί του Τραμπ, ενώ επεσήμαναν ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος αύξησης της ανεργίας και του πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε πρόσφατα σε προσωρινή συμφωνία με την Κίνα για αμοιβαία μείωση των δασμών στα προϊόντα που εισάγουν η μία από την άλλη, ενώ έχει αναστείλει την εφαρμογή των αμοιβαίων δασμών για 90 ημέρες με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ προκειμένου να διαπραγματευτεί διμερείς συμφωνίες.

Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ακολουθεί την τακτική της αναμονής, μιλώντας στο Συνέδριο Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Fed Ατλάντα τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό για τη Fed να βεβαιωθεί ότι οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των τιμών δεν θα εξελιχθεί σε βιώσιμη αύξηση του πληθωρισμού.

«Δεδομένου του επιπέδου αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές με την πάροδο του χρόνου και τον αντίκτυπό τους», τόνισε ο Τζέφερσον, προσθέτοντας ότι η νομισματική πολιτική κινείται σε «πολύ καλό δρόμο».



Πηγή: skai.gr

