La Repubblica: Θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, σε άρθρο της, αναφέρεται στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικά, η εφημερίδα της Ρώμης αναφέρει: «Πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2024, το θετικότερο από τα στοιχεία της Eurostat τα οποία δείχνουν, αντιθέτως, συνολικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τάξης 3,2%». Όπως σημειώνει, πρόκειται για «εξαιρετική επίδοση για μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία πριν από 15 χρόνια είχε υποστεί υποβάθμιση του δημόσιου χρέους της σε junk bond, "σκουπίδια"».

Η εφημερίδα προσθέτει: «Ένα αποτέλεσμα, το οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι το χρέος βρίσκεται ακόμη στο 153,6%, θέλησε να το επικοινωνήσει με ένα μήνυμα προς το έθνος: "Με τη βοήθεια όλων, τα πήγαμε πολύ καλύτερα απ' ό,τι είχε προβλεφθεί. Ως ώθηση προς την ανάπτυξη, λειτούργησε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μία δέσμη μεταρρυθμίσεων, που έφεραν πρόσθετα έσοδα, ακόμη και μεγαλύτερα από τους στόχους που είχαμε βάλει", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πρόσθεσε πως "παρά τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ένα ουσιαστικό μέρος των εσόδων αυτών μπορεί να επιστραφεί στους πολίτες.

Τώρα η Ελλάδα, η οποία για να μειώσει το τεράστιο χρέος της σε διάστημα λίγων ετών, όπως υπέδειξε η τρόικα, αναγκάστηκε στο παρελθόν να προχωρήσει σε περικοπές στη δημόσια υγεία, στους δημοσίους υπαλλήλους, να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση και την Εθνική Ορχήστρα, είναι έτοιμη να διαθέσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για οικονομικές ελαφρύνσεις υπέρ των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα και να αρχίσει να εφαρμόζει ένα καινούριο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, στοχεύοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, «μέσα στο 2025 η Ελλάδα μπορεί, επίσης, να πετύχει άλλο ένα σημαντικό αποτέλεσμα».

Όπως ισχυρίζεται, «τον Ιανουάριο έγινε γνωστή η είδηση μίας προκαταρκτικής συμφωνίας με το Βρετανικό Μουσείο, με στόχο την επιστροφή μέρους των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μία συμβολική κίνηση, η οποία όμως θα αναγνώριζε -επιτέλους- τη σύγχρονη Ελλάδα ως νόμιμη κληρονόμο εκείνης της αρχαίας Ελλάδας, η οποία ήταν και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού».

Πηγή: skai.gr

