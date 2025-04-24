Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,07%, στα 157,98 εκατ. ευρώ

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς απορροφήθηκαν οι ενδοσυνεδριακές ρευστοποιήσεις για αποκομιδή βραχυχρόνιων κερδών.

Η αγορά διόρθωσε ενδοσυνεδριακά μετά από δύο συνεδριάσεις ισχυρής ανοδικής κίνησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 3,79%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.705,63 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.695,09 μονάδες (-0,55%) και υψηλότερη τιμή στις 1.708,21 μονάδες (+0,22%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 157,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.758.726 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,05%), της Σαράντης (+2,00%), της Lamda Development (+1,52%) και της Motor Oil (+1,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,04%), της Μυτιληναίος (-1,77%), των ΕΛΠΕ (-1,58%) και της Jumbo (-1,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.796.273 και 5.130.490 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 26,31 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 25,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 51 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG (+9,65%) και Space Hellas (+6,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-10,53%) και Αττικές Εκδόσεις (-8,62%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:4,9800 -0,40%

OPTIMA:15,0200 -0,92%

ΤΙΤΑΝ: 41,1500 +0,37%

ALPHA BANK: 2,2010 -0,27%

AEGEAN AIRLINES: 12,0000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,5200 -0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4900 -0,86%

ΔΑΑ:8,9550 -0,61%

ΔΕΗ: 13,4700 +0,90%

COCA COLA HBC:44,7000 +0,72%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3460 -2,04%

ΕΛΠΕ: 7,4800 -1,58%

ELVALHALCOR: 1,9900 +0,91%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,6660 -0,56%

ΕΥΔΑΠ: 5,9300 -0,17%

EUROBANK: 2,4890 +0,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 +1,52%

MOTOR OIL: 21,0000 +1,16%

JUMBO: 26,9000 -1,54%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:43,3200 -1,77%

ΟΛΠ:39,3500 -0,38%

ΟΠΑΠ: 18,9500 +0,48%

ΟΤΕ: 16,4000 +2,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,1000 +0,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2800 +2,00%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.