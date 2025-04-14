Κατάρ επενδύει 7,5 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μετά την επίσκεψη Σίσι

Το Κατάρ σκοπεύει να επενδύσει 7,5 δισεκ. δολάρια στην Αίγυπτο, δήλωσαν σήμερα οι δύο χώρες σε κοινή ανακοίνωσή τους, στο τέλος της επίσκεψης του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στο πλούσιο εμιράτο του Κόλπου λόγω των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

"Οι δύο χώρες υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας... και συμφώνησαν να εργαστούν για ένα πακέτο άμεσων επενδύσεων του Κατάρ συνολικού ύψους 7,5 δισεκ. δολαρίων, για να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς φάσης", μετέδωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Κατάρ επικαλούμενα την ανακοίνωση.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος συνάντησε τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπεν Χαμάντ αλ Θάνι, την Κυριακή και τη Δευτέρα στη Ντόχα.

Η οικονομική αυτή δέσμευση "αντανακλά τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και συμβάλλει στην υλοποίηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης", διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Η μικρή χώρα του Κόλπου είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, μαζί με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Ρωσία.

Η Αίγυπτος, η πιο πολυπληθής αραβική χώρα, βγαίνει από τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της, αλλά παραμένει επιβαρυμένη με ένα εξωτερικό χρέος που αυξάνεται ραγδαία.

Ο πόλεμος στη Γάζα επιδείνωσε τα οικονομικά της προβλήματα και οι επιθέσεις των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας στ' ανοιχτά της Υεμένης έπληξαν σκληρά τη διώρυγα του Σουέζ, μια από τις κύριες πηγές ξένου συναλλάγματος της Αιγύπτου.

Ντόχα και Κάιρο, που παίζουν μαζί με τις ΗΠΑ τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, μίλησαν επίσης για την "κεντρική θέση του παλαιστινιακού ζητήματος" στον αραβικό κόσμο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ, QNA.

Ζήτησαν να διεξαχθεί στο Κάιρο διεθνής διάσκεψη για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού εδάφους, κατεστραμμένου από τους 18 και πλέον μήνες πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

"Θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για να στηρίξουμε τα αδέλφια μας στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ασφάλειας και ειρήνης", έγραψε ο εμίρης του Κατάρ σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση.

Η αιγυπτιακή προεδρία δήλωσε από την πλευρά της ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις "προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και αντιμετώπισης της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης" στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

