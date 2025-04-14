ΑΑΔΕ: 49.200 ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το 2025

Σε νέα εκκαθάριση του φετινού φόρου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων από την οποία προκύπτει ότι 49.200 ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 6,035 εκατομμύρια ευρώ.

Στην επανεκκαθάριση περιλαμβάνεται και μικρός αριθμός φορολογουμένων οι οποίοι για τεχνικούς λόγους απώλεσαν την μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025, για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές, ή βρίσκονται εντός των οριζόμενων στην παρ. 7Α του άρθρου 3 του ν.4223/2013 περιοχών, βάσει φορολογικών απαλλαγών που προβλέφθηκαν νομοθετικά μετά την κεντρική εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ έτους 2025 [άρθρο 3 ν. 4223/2013, άρθρο 34 ν. 5188/2025 (A΄49)].

Ειδικότερα:

• Η διαδικασία αφορά 49.200 φορολογούμενους

• Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 6,035 εκατομμύρια ευρώ.

• Η επανεκκαθάριση και οι απαλλαγές αφορούν ακίνητα που βρίσκονται

• εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή εντός άλλου οικισμού, ο οποίος είναι πολεοδομικά ανενεργός βάσει του από 5.12.2002 Π.Δ. (Δ’ 1075) και συγκεκριμένα, ακίνητα που βρίσκονται εντός της Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και σύμφωνα με την με αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφαση μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ’ 238): Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

• στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021,

• σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη

• σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Επίσης, στην επανεκκαθάριση περιλαμβάνεται και μικρός αριθμός φορολογουμένων οι οποίοι για τεχνικούς λόγους απώλεσαν τη μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό. στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή, επιλέγοντας «Έτος 2025» καθώς και μέσω του myAADEapp, Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» για την κοινοποίηση της νέας πράξης.

Oι Δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου, για τυχόν διαγραφές ή επιστροφές φόρων.

Συμψηφισμοί και επιστροφές είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΒΑΝ δηλώνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ ή μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας.



