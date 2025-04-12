Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο τέλος μιας εβδομάδας με αλλεπάλληλες μεταπτώσεις λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους ανταποδοτικούς δασμούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 619,05 μονάδων (+1,56%), στις 40.212,71 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 337,14 μονάδων (+2,06%), στις 16.724,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 95,31 μονάδων (+1,81%), στις 5.363,36 μονάδες.

