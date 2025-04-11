Δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2031, θα αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου η Ελλάδα σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληρωμές, οι οποίες θα γίνονται σε ετήσιες δόσεις των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αποπληρώσει το χρέος 10 χρόνια πριν από τη λήξη των δανείων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Reuters, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά από την κρίση της περιόδου 2009-2018, η οποία την είδε να βγαίνει σχεδόν από τη ζώνη του ευρώ και προκάλεσε χρόνια κοινωνικής αναταραχής, καθώς οι πολίτες αγωνίστηκαν κατά των περικοπών στους μισθούς και τις συντάξεις που προκλήθηκαν από τη λιτότητα.

«Στόχος μας είναι να αποπληρώσουμε πλήρως, δέκα χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, τα υπόλοιπα δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης που λήγουν έως το 2041», είπε ένας από τους αξιωματούχους. Ο ίδιος είπε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει ένα απόθεμα μετρητών 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, έσοδα από πρωτογενή πλεονάσματα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα και νέες εκδόσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση των αποπληρωμών.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα επιτρέψει στην Ελλάδα να απαλλαγεί από τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας της ΕΕ

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης δεν σχολίασε τις λεπτομέρειες του χρόνου ή του μεγέθους των ετήσιων πληρωμών, αλλά αναγνώρισε ότι τα δάνεια θα αποπληρωθούν νωρίτερα.

«Έχουμε την πεποίθηση ότι η προσέγγιση των πρόωρων αποπληρωμών θα επιτρέψει στην Ελλάδα να απαλλαγεί από τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας της ΕΕ εντός των επόμενων ετών, είναι ένας ρεαλιστικός και εφικτός στόχος», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, τώρα το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, αναμένεται να πέσει κάτω από το 140% έως το 2027, είπε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο Reuters, χωρίς να δώσει ακριβές ποσό.

Το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σημαντικά από τότε που η Ελλάδα ανέκτησε το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 και τώρα είναι χαμηλότερο από την Ιταλία. Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 135% έως το 2027, δυνητικά χαμηλότερα από της Ιταλίας, της οποίας το χρέος αναμένεται να ανέλθει στο 138% του ΑΕΠ το 2026.

Τα χρόνια της κρίσης

Η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2009 όταν η κυβέρνηση ανακάλυψε μια τεράστια τρύπα στα οικονομικά της χώρας, που προκλήθηκε από δεκαετίες φοροδιαφυγής και διογκωμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Καθώς η κρίση απείλησε να εκτροχιάσει την οικονομία της ΕΕ, η Ελλάδα έλαβε τρία πακέτα διάσωσης από τις χώρες της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μεταξύ 2010 και 2015, αξίας 280 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα εξόφλησε το ΔΝΤ το 2022 και μέχρι το τέλος του 2024 είχε εξοφλήσει 22 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης των 53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα υπόλοιπα θα πρέπει τώρα να πληρωθούν μέχρι το 2031.

Πολλοί Έλληνες που έχασαν τα πάντα στην κρίση εξακολουθούν να παλεύουν με χαμηλότερους μισθούς και πληθωρισμό. Ωστόσο, η οικονομία έχει ανακάμψει και η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη 2,3% φέτος, διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Καθώς το χρέος των μεγάλων οικονομιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας, αυξάνεται εν μέρει λόγω των αυξημένων αμυντικών δαπανών, η Ελλάδα μείωσε το χρέος της κατά περισσότερες από 50 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020, στο 147% του ΑΕΠ.

Ο δεύτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι το χρέος θα μειωθεί το 2024, ως απόλυτος αριθμός, για πρώτη φορά από τότε που βγήκε από το τρίτο πακέτο διάσωσης, στα 365,8 δισ. ευρώ.

