Τετραήμερο λουκέτο από ΑΑΔΕ σε γνωστό club στο Μπουρνάζι - Πολλαπλές παραβάσεις

Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε γνωστό club στο Μπουρνάζι.



Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελίες στην πλατφόρμα appodixi, έκαναν έφοδο στο μαγαζί και διαπίστωσαν ότι:



Δεν εξέδιδε αποδείξεις

Δεν είχε διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές μηχανές

Εξέδιδε αποδείξεις από μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό

Δεν εξυπηρετούσε τους πελάτες με POS, επικαλούμενο… «βλάβη»

Δεν είχε διαβιβάσει 3.540 αποδείξεις, αξίας 355.000 ευρώ πλέον 83.000



Οι ελεγκτές προχώρησαν στα πρόστιμα, που προβλέπει ο νόμος, ύψους 65.000 ευρώ, για αρχή, καθώς η φορολογική συμπεριφορά και τα βιβλία της επιχείρησης γίνονται φύλλο και φτερό, τόσο για τη φετινή, όσο και για προηγούμενες χρονιές.



Επιπλέον, στην επιχείρηση μπήκε λουκέτο για τέσσερις ημέρες, δεδομένου ότι είναι υπότροπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.