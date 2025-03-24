Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,73%, σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Έντονες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.720 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Αυγούστου 2010

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.726,52 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,73%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου του 2010 (1.745,30 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 193,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.222.004 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,90%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,86%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Alpha Babnk (+4,43%), της Σαράντης (+4,68%), της Motor Oil (+3,31%), της ΔΕΗ (+3,13%) και του ΟΛΠ (+3,11%).

Αντιθέτως, με πτώση έκλεισε μόνο η μετοχή της Optima(-0,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.853.945 και 8.358.776 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 34,83 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 23 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Interlife (+6,37%) και Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+5,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-3,87%) και Trastor (-3,08%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,4100 +1,31%

OPTIMA:15,9800 -0,.87%

ΤΙΤΑΝ: 41,5000 +0,36%

ALPHA BANK: 2,2830 +4,43%

AEGEAN AIRLINES: 12,2300 +0,82%

VIOHALCO: 6,1500 +0,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,0400 +1,71%

ΔΑΑ:9,2000 +1,28%

ΔΕΗ: 14,1900 +3,13%

COCA COLA HBC:41,4700 +0,05%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,4700 +2,23%

ΕΛΠΕ: 7,8000 +2,36%

ELVALHALCOR: 2,2200 +1,37%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,0000 +2,99%

ΕΥΔΑΠ: 6,0700 +0,50%

EUROBANK: 2,6300 +1,54%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 +2,59%

MOTOR OIL: 22,4400 +3,31%

JUMBO: 26,5000 +0,61%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39,9200 +2,89%

ΟΛΠ:33,1500 +3,11%

ΟΠΑΠ: 18,4000 +0,88%

ΟΤΕ: 15,2400 +1,80%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,3000 +1,57%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9600 +4,68%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

