ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε από σήμερα η επιλογή προγραμμάτων για τη νέα δράση κατάρτισης ανέργων

Από σήμερα ξεκινά η επιλογή των προγραμμάτων για τη νέα δράση κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ από όσους είναι ενταγμένοι στο μητρώο ωφελούμενων του νέου προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα επικαιροποιούνται και θα αναρτώνται εβδομαδιαία στο ΠΣ voucher, καθώς και στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης η υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοικτή και η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Τα προγράμματα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλωθεί.

Συνολικά το πρόγραμμα αφορά 50.000 ανέργους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU, έχοντας ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Σημειώνεται τέλος ότι ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

