Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,56%, σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να σημειώνει νέα υψηλά 14 ετών.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,31%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.539,48 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,56%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2011 (1.552,20 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 113,273 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.565.376 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+5,75%), του ΟΛΠ (+3,97%), της Τιτάν (+3,37%), της Jumbo (+2,22%) και της Μυτιληναίος (+1,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,22%), του ΟΠΑΠ (-1,05%) και της Lamda Development (-0,83%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 4.374.739 και 3.715.685 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 19,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 15,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 39 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aegean Airlines (+5,75%) και 'Αβαξ (+5,25%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Καρέλιας (-4,07%) και Mevaco (-3,09%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:12,9400 -0,46%

ΤΙΤΑΝ: 44,5000 +3,37%

ALPHA BANK: 1,7675 +0,14%

AEGEAN AIRLINES: 10,6600 +5,75%

VIOHALCO: 5,6800 -1,22%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5200 +0,65%

ΔΑΑ:8,0980 +0,60%

ΔΕΗ: 12,8100 +0,79%

COCA COLA HBC:33,2400 +0,42%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2350 -0,45%

ΕΛΠΕ: 7,5500 +0,40%

ELVALHALCOR: 2,0900 -0,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4740 -0,07%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 +0,17%

EUROBANK: 2,4760 +1,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 -0,83%

MOTOR OIL: 21,5000 αμετάβλητη

JUMBO: 25,8400 +2,22%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,3000 +1,12%

ΟΛΠ:30,1000 +3,97%

ΟΠΑΠ: 15,9800 -1,05%

ΟΤΕ: 14,9500 +0,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3650 -0,11%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9200 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0400 +0,20%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

