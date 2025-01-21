H United Group εισέρχεται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αρχική επένδυση 120 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία

Η United Group, μητρική εταιρεία της Nova, ανακοίνωσε μια μείζονα νέα πρωτοβουλία για την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, με αρχική επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στη Βουλγαρία. Όπως αναφέρεται στη σχετυική ανακοίνωση, αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη βιωσιμότητα, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως ηγέτιδας στον κλάδο, σε ό,τι αφορά στην προώθηση της καινοτομίας και τις δράσεις για το κλίμα.

Οδηγώντας την Πράσινη Ενεργειακή Επανάσταση

Η επένδυση της United Group στη Βουλγαρία περιλαμβάνει τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και ένα αιολικό πάρκο. Ως το 2027, τα έργα αυτά θα προμηθεύουν το 160% των αναγκών ηλεκτρισμού για την εταιρεία του Ομίλου στη Βουλγαρία, καλύπτοντας το 65% των συνολικών αναγκών του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια και εξαλείφοντας περίπου 120.000 τόνους εκπομπών CO2 από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας ετησίως. Συνολικά, οι μονάδες αυτές θα έχουν συνδυαστική ισχύ 124 MW, παράγοντας 310.000 MWh ετησίως, ποσότητα που επαρκεί για τις ανάγκες περίπου 60.000 νοικοκυριών ετησίως. Επιπρόσθετα, η νέα αυτή πρωτοβουλία περιλαμβάνει ένα σύστημα μπαταριών τεχνολογίας αιχμής, που μπορεί να αποθηκεύει 1,5 φορές την ανώτατη ενεργειακή παραγωγή.

Η εξέχουσα αυτή πρωτοβουλία καταδεικνύει τη δέσμευση της United Group να επιταχύνει τη μετάβαση της Βουλγαρίας στην πράσινη ενέργεια, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δέσμευση για τη Βιωσιμότητα

Η Victoriya Boklag, CEO της United Group, μοιράστηκε το όραμά της για αυτό το σημαντικό ορόσημο: «Αυτή η επένδυση είναι κάτι περισσότερο από μια επιχειρηματική απόφαση – είναι μια υπόσχεση προς τις μελλοντικές γενεές. Αξιοποιώντας τη δύναμη του ήλιου και του ανέμου, δεν τροφοδοτούμε μόνο τις δραστηριότητές μας· προάγουμε την αλλαγή. Η United Group είναι υπερήφανη που πρωτοστατεί στην παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί, χτίζουμε ένα πιο φωτεινό, πιο πράσινο μέλλον, για τη Βουλγαρία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Επενδύοντας στην Καινοτομία

Η United Group από την είσοδο της στην αγορά της Βουλγαρίας το 2020, αποτελεί κινητήριο δύναμη εξέλιξης για τη χώρα, με επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν έργα όπως το πρώτο 10 Gbps δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, το πρώτο εμπορικό δίκτυο 5G -το οποίο είναι πλέον το μεγαλύτερο στη Βουλγαρία-, καθώς και τη διάθεση των πρώτων unlimited προγραμμάτων κινητής 5G. Η πρωτοβουλία για την είσοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί φυσική προέκταση της δέσμευσης της United Group για τεχνολογική αριστεία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Βουλγαρία, κοντά στη Stara Zagora, είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ δύο ακόμη φωτοβολταϊκά πάρκα θα κατασκευαστούν κοντά στο Kyustendil και το Vidin. Αντίστοιχα, το αιολικό πάρκο που βρίσκεται στη βορειοανατολική Βουλγαρία, θα θέσει νέα πρότυπα καινοτομίας και αποδοτικότητας στην περιοχή. Όλα τα έργα είναι στρατηγικά σχεδιασμένα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω επαναχρησιμοποιούμενων βιομηχανικών εκτάσεων και ενσωμάτωσης προηγμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Όραμα για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Η επένδυση αυτή εδραιώνει τον ρόλο της United Group ως καταλύτη αλλαγής και ευθυγραμμίζεται με τους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ, συμβάλλοντας στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Βουλγαρίας. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της έως το 2040, μια δέσμευση που αντικατοπτρίζει την ηγετική της θέση στη βιωσιμότητα.

Μια Επένδυση που μετασχηματίζει τη Βουλγαρία

Ο Nikolai Andreev, CEO της Vivacom, τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας: «Η επένδυση της United Group αποτελεί καίριο σημείο μετασχηματισμού για τη Βουλγαρία. Ενισχύει την ενεργειακή ανθεκτικότητα, προάγει την οικονομική ανάπτυξη και εδραιώνει τη θέση της Βουλγαρίας ως ηγέτιδας δύναμης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε την επίδραση που θα έχει αυτό το έργο στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή».

O Grozdan Karadjov, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση της επένδυσης της United Group δήλωσε: «Τα τελευταία 20 χρόνια, το μερίδιο της πράσινης ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τριπλασιαστεί. Η Βουλγαρία ακολουθεί αυτή την τάση, αλλά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας παραμένει κάτω από το ένα τέταρτο. Επομένως, οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Βουλγαρικής οικονομίας».

Τα ενεργειακά έργα της United Group με μια ματιά

Φωτοβολταικό Πάρκο Μογίλα

- Τοποθεσία: Χωριό Μογίλα, Περιοχή Στάρα Ζαγκόρα, Βουλγαρία

- Εγκατεστημένη ισχύς: 3,0 MWp

- Ετήσια παραγωγή: 4,3 GWh

- Εξοπλισμός: 4.648 διφασικά φωτοβολταϊκά πάνελ, 645Wp, υψηλής απόδοσης μετατροπείς

- Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Εξοικονόμηση σχεδόν 2.000 τόνων εκπομπών CO2 ετησίως

- Ημερομηνία εμπορικής έναρξης: Σε λειτουργία, από τον Σεπτέμβριο του 2024

Φωτοβολταικό πάρκο Γκραμάδα

- Τοποθεσία: Χωριό Γκραμάδα, Περιοχή Βίντιν, Βουλγαρία

- Εγκατεστημένη ισχύς: 41,0 MWp

- Ετήσια παραγωγή: 57,1 GWh

- Εξοπλισμός: 58.656 διφασικά φωτοβολταϊκά πάνελ, 700Wp, υψηλής απόδοσης μετατροπείς

- Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Εξοικονόμηση σχεδόν 23.000 τόνων εκπομπών CO2 ετησίως

- Έναρξη κατασκευής: 1ο τρίμηνο του 2025

- Ημερομηνία εμπορικής έναρξης: Ιανουάριος 2026

Φωτοβολταικό πάρκο Μπαράκοβο

- Τοποθεσία: Χωριό Μπαράκοβο, Περιοχή Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία

- Εγκατεστημένη ισχύς: 8,0 MWp

- Ετήσια παραγωγή: 11,7 GWh

- Εξοπλισμός: 11.466 διφασικά φωτοβολταϊκά πάνελ, 700Wp, υψηλής απόδοσης μετατροπείς

- Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Εξοικονόμηση σχεδόν 4.700 τόνων εκπομπών CO2 ετησίως

- Έναρξη κατασκευής: 4ο τρίμηνο του 2024

- Ημερομηνία εμπορικής έναρξης: Ιούνιος 2025

Αιολικό Πάρκο Κρεμένα

- Τοποθεσία: Χωριό Κρεμένα, Περιοχή Ντόμπριτς, Βουλγαρία

- Εγκατεστημένη ισχύς: 72,0 MW

- Ετήσια παραγωγή: 240,0 GWh

- Εξοπλισμός: 15 ανεμογεννήτριες με ύψος 125 μέτρα και διάμετρο ρότορα έως 162 μέτρα

- Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Εξοικονόμηση πάνω από 90.000 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως

- Έναρξη κατασκευής: Μάιος 2025

- Ημερομηνία εμπορικής έναρξης: Ιανουάριος 2027

Αναλυτικά η ομιλία της CEO United Group Victoriya Boklag

Καλησπέρα,

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα, για τον εορτασμό ενός σημαντικού ορόσημου στην πορεία της United Group. Η ανάπτυξη, η καινοτομία και η βιωσιμότητα βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο όσων κάναμε και σήμερα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα.

Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στον Robert Swan για την εξαιρετικά εμπνευσμένη ομιλία του. Robert, το πάθος και η αφοσίωσή σου για την προστασία του πλανήτη μας είναι μια υπενθύμιση προς όλους εμάς για την επίδραση που μπορεί ένας άνθρωπος - ή μια εταιρεία - να έχει όταν δεσμεύεται ότι θα κάνει τη διαφορά.

Η United Group, ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, χαρακτηρίζεται διαχρονικά από τον προσανατολισμό της στην καινοτομία. Έχουμε δημιουργήσει μια ψηφιακή υποδομή που συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η εικονική πραγματικότητα (VR) και πολλές ακόμα. Αυτό είναι συναρπαστικό, είναι μετασχηματιστικό – αλλά αποτελεί και πρόκληση.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ψηφιακή επανάσταση είναι συνδεδεμένη με ένα κόστος: την κατανάλωση ενέργειας. Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας, καθώς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι μια πρόκληση για τη βιωσιμότητα. Η ζήτηση για δεδομένα συνεχώς αυξάνεται, όπως και η ανάγκη για καινοτόμες ενεργειακές λύσεις. Στην United Group, πιστεύουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ανάγκη αυτή είναι ακόμη πιο επιτακτική. Αντιμετωπίζουμε παρωχημένα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στον άνθρακα, οικονομικές ευπάθειες και διαρκώς αυξανόμενους κινδύνους ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής. Η ώρα να δράσουμε δεν είναι αύριο. Είναι σήμερα.

Και η United Group αναλαμβάνει δράση: μπαίνουμε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας!

Γι’ αυτό είμαι τόσο υπερήφανη που μοιράζομαι μαζί σας σήμερα αυτά τα συναρπαστικά νέα. Η United Group εισέρχεται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μια αρχική επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στη Βουλγαρία. Πρόκειται για μια αποφασιστική κίνηση και το φυσικό επόμενο βήμα για εμάς.

Αυτή η επένδυση περιλαμβάνει:

· Τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, ένα εκ των οποίων είναι ήδη σε λειτουργία.

· Ένα μεγάλο αιολικό πάρκο, το οποίο θα είναι ένα από τα ελάχιστα αντίστοιχα της Βουλγαρίας.

Συγκεντρωτικά, οι εγκαταστάσεις αυτές θα παράγουν περίπου 310.000 MWh ετησίως. Ως το 2027, τα έργα αυτά θα προμηθεύουν το 160% των αναγκών ηλεκτρισμού για την εταιρεία του Ομίλου μας στη Βουλγαρία, καλύπτοντας το 65% των συνολικών αναγκών του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η επένδυση δεν επικεντρώνεται μόνο στην ενεργειακή επάρκεια των δραστηριοτήτων μας. Ηγείται της μετάβασης της Βουλγαρίας στην πράσινη ενέργεια.

Από την είσοδό μας στη αγορά της Βουλγαρίας το 2020 με την εξαγορά της Vivacom, έχουμε επενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνολογία και την καινοτομία. Λανσάραμε το πρώτο εμπορικό δίκτυο 5G – το οποίο είναι πλέον το μεγαλύτερο στη χώρα –, αναπτύξαμε το πρώτο οπτικό δίκτυο 10 Gbps στη Βουλγαρία και λανσάραμε τα πρώτα unlimited προγράμματα κινητής τηλεφωνίας 5G, αλλάζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και ψυχαγωγούνται.

Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συνδέσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο σπίτια με το δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) και καλύπτουμε το 91% του πληθυσμού με δίκτυο 5G. Μαζί με τη Nova και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης μας, είμαστε κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, διαδραματίζοντας έναν ευρύτερο ρόλο, πέρα από την τεχνολογία.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία κτίζει σε αυτές τις βάσεις. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα θα κατασκευαστούν σε επαναχρησιμοποιούμενες βιομηχανικές εκτάσεις, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το αιολικό πάρκο που βρίσκεται στη βορειοανατολική Βουλγαρία θα συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση της ενεργειακής προοπτικής της Βουλγαρίας.

Ένα Όραμα για το Μέλλον

Για την United Group, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια ευθύνη. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε το παράδειγμα. Με την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δραστηριότητές μας, δεν μειώνουμε μόνο τα κόστη και δεν καλύπτουμε μόνο τις ενεργειακές μας ανάγκες. Θέτουμε ένα νέο πρότυπο για τον κλάδο.

Με αυτό τον τρόπο χτίζουμε ανθεκτικότητα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στο επόμενο κύμα ψηφιακών εξελίξεων – από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έως τα ηλεκτρικά οχήματα και να υποστηρίξουμε τους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη. Όμως, το σημαντικότερο είναι να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στην επόμενη γενιά.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές CO2 σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας έως το 2040. Ξέρουμε ότι είναι φιλόδοξο, είναι όμως εφικτό. Και η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλλά δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε μόνοι μας. Η συνεργασία είναι το κλειδί. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ταξίδι της United Group. Είναι μια συλλογική προσπάθεια.

Έτσι, καθώς πραγματοποιούμε αυτό το βήμα, η United Group δεν είναι πλέον μόνο μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης. Είναι επίσης μια εταιρεία ενέργειας, που δείχνει τον δρόμο προς την αλλαγή, δίνει το ηγετικό παράδειγμα και αποδεικνύει ότι η καινοτομία και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν.

Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτού του μετασχηματισμού.

