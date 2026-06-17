Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 24χρονο από τη Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην οδό Αριστοτέλους, όταν τρεις νεαροί αλλοδαποί, δύο Αιγύπτιοι κι ένας Αφγανός, από κοινού με δύο συνεργούς τους, προσέγγισαν τον 24χρονο.

Αφού τον απασχόλησαν αρχικά, στη συνέχεια τού κατάφεραν χτυπήματα, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, ενώ τού αφαίρεσαν τη ζακέτα και το κινητό του τηλέφωνο. Ο παθών μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο της πόλης.

Κατόπιν αναζητήσεων συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες (17, 20 και 23 ετών) από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία (κατά συναυτουργία), απείθεια και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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