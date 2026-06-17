Κύπρος: Πόρισμα κόλαφος για την υπόθεση «Κράτος Μαφία»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου αποκαλύπτει πιθανά ποινικά αδικήματα διαφθοράς και πλουτισμού που σχετίζονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, implicating τον τέως πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και 12 άλλα πρόσωπα.

Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής και πρώην Εισαγγελέας, με υποψίες για διαπλοκή μεταξύ θεσμών, τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματιών.

Ο τέως πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Πολιτικές αντιδράσεις για τη λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο έφερε η επόμενη μέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου. Αφορμή το βιβλίο «Κράτος- Μαφία» του Μακάριου ΔρουσιώτηΑνταπόκριση από τη Λευκωσία



Το πόρισμα, το οποίο δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, αποτελεί κόλαφο για τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και για άλλα 12 φυσικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων ένας πρώην υπουργός, ένας πρώην βουλευτής και ένας πρώην Εισαγγελέας, αφού καταγράφει πιθανά ποινικά αδικήματα που αφορούν πλουτισμό και διαφθορά για υποθέσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών. Στο πόρισμα καταγράφονται εξάλλου και πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την διαπλοκή θεσμών, τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματικών παραγόντων. Ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητά την διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.

Πηγή: Deutsche Welle

Ποιος θα ερευνήσει ποιον;Η δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε πολιτικό σεισμό με τα κοινοβουλευτικά κόμματα να ζητούν τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση των πιθανών ποινικών αδικημάτων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρώτη του τοποθέτηση τόνισε ότι «η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης». Όπως είπε η κυβέρνησηαναμένει το πόρισμα να παραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία για να μελετηθεί και ακολούθως να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα. Όμως, φαίνεται πως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η διερεύνηση των καταγγελιών μέσω της Νομικής Υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διορίστηκαν από τον τέως πρόεδρο Νίκος Αναστασιάδη, ενώ πριν τον διορισμό τους συμμετείχαν στην κυβέρνησης ως υπουργοί και συμμετείχαν στις αποφάσεις που σχετίζονταν με το πρόγραμμα «Χρυσών Διαβατηρίων».Ενδεικτικά, το ΑΚΕΛ ζητά διασφάλιση ότι «οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας- που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος- δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης». Ανάλογο αίτημα έχει και το κόμμα ΑΛΜΑ το οποίο σήμερα θα καταθέσει στην Κυπριακή Βουλή δύο προτάσεις νόμου, που αν υπερψηφιστούν θα δίνουν την δυνατότητα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς να διορίσει ποινικούς ανακριτές χωρίς να απαιτείται μεσολάβηση της Γενικής Εισαγγελίας.

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