Panos Panay: Ο Ελληνοαμερικανός «σταρ» της νέας τεχνολογίας και τα «δώρα» του στην Ελλάδα

Μόνο… τυχαίος δεν είναι ο Senior Vice President της Amazon Panos Panay, με τον οποίο συναντήθηκε την Τρίτη στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κυπριακής καταγωγής Ελληνοαμερικανός (Πάνος Παναή) έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στον χώρο της τεχνολογίας, καθότι πριν την Amazon ήταν ανώτατο στέλεχος της Microsoft και εμπνευστής καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων όπως τα αναδιπλούμενα κινητά Microsoft Surface Duo. Οι «εραστές» των gadgets δηλαδή, τον ξέρουν καλά, καθώς έχει λίγο-πολύ status… «σταρ» στις περίφημες παρουσιάσεις του.

Τι «δώρα» έφερε η επίσκεψη του «δικού μας» Panos στην Αθήνα; Γιατί δεν ήρθε με άδεια χέρια… Καταρχάς τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι γενικά διαθέσιμη τον Ιούλιο.

Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας υποδομή, η οποία θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων, με έμφαση στις υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Στην εποχή των χάκερ και γενικότερα των υβριδικών απειλών που διανύουμε η localized επεξεργασία δεδομένων και η AI είναι ζητήματα εθνικής, στρατηγικής σημασίας.

Συζητήθηκε επίσης η εγγενής υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα της Amazon, ώστε η γλώσσα μας να είναι σύντομα επίσημα διαθέσιμη στις δημοφιλείς πλατφόρμες Kindle και Alexa.

Τελευταίο, αλλά όχι έσχατης σημασίας, last but not least όπως θα έλεγε και ο ίδιος ο Panay, με τον πρωθυπουργό εξετάστηκαν περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες. Μια από αυτές είναι η υπηρεσία δορυφορικής παροχής internet Amazon Leo, με τον Τζεφ Μπέζος να θέλει να μπει «σφήνα» στο Starlink του Ίλον Μασκ που έχει ήδη διεισδύσει και στη χώρα μας.

Συμπερασματικά, το απόφθεγμα «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας» δεν ισχύει, σίγουρα όχι όσον αφορά τους Ελληνοαμερικανούς.

Τα χαμόγελα των συμμάχων και οι «γκρίζες» αφηγήσεις της Άγκυρας

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση των ελληνοτουρκικών που σπάνια συζητείται δημοσίως αναδεικνύουν διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι: το γεγονός ότι για αρκετούς εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας οι γνωστές διαφορές στο Αιγαίο αντιμετωπίζονται συχνά ως μια... ιδιόμορφη διμερής υπόθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Όπως παρατηρούν άνθρωποι με γνώση των διεθνών συζητήσεων, όταν τίθενται ζητήματα όπως οι τουρκικές διεκδικήσεις, οι χάρτες της «Γαλάζιας Πατρίδας» ή οι θεωρίες περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, αρκετοί συνομιλητές στις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτεύουσες επιλέγουν να κρατούν αποστάσεις. Όχι επειδή υιοθετούν τις τουρκικές θέσεις, αλλά επειδή θεωρούν ότι πρόκειται για μια διαχρονική ελληνοτουρκική διαμάχη στην οποία δεν επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά.

Αυτό ακριβώς, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους της Άγκυρας: όχι απαραίτητα να πείσει ότι έχει δίκιο, αλλά να καλλιεργεί διαρκώς την εντύπωση ότι στο Αιγαίο υπάρχει μια «αμφισβητούμενη περιοχή», ένα θέμα ανοικτό προς συζήτηση. Με άλλα λόγια, να δημιουργείται η εικόνα ότι κάτι «δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο», ακόμη κι όταν οι ελληνικές θέσεις στηρίζονται σε σαφείς διεθνείς κανόνες.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται, σύμφωνα με ελληνικές αναγνώσεις, και οι επαναλαμβανόμενες αναφορές από τουρκικής πλευράς στο θέμα των συστοιχιών Patriot και της παρουσίας τους στα νησιά ή στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Στρατιωτικοί παράγοντες υπενθυμίζουν ότι η διάταξη των ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων αποτελεί αποκλειστικό κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή... έγκρισης από τρίτους.

Παράλληλα, όσοι έχουν επαφές με τον τουρκικό δημοσιογραφικό και αναλυτικό κόσμο επισημαίνουν και μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: πολλές φορές οι δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων γνωστών Τούρκων αναλυτών εμφανίζονται πολύ πιο σκληρές από όσα οι ίδιοι υποστηρίζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις. Κάτι που, όπως λένε, επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση όσων αναπαράγονται καθημερινά στον δημόσιο διάλογο.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί παρατηρητές θεωρούν ότι η Τουρκία επιχειρεί να προσαρμόσει τη στρατηγική της σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι κανόνες και οι ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται. Η αίσθηση που επικρατεί σε ορισμένα κέντρα ανάλυσης είναι ότι η Άγκυρα θεωρεί πως μπορεί να κινηθεί πιο ευέλικτα σε μια εποχή αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας, αναζητώντας νέους συσχετισμούς και διαύλους επιρροής.

Το αν αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στην πράξη είναι άλλο ζήτημα. Εκείνο που σίγουρα παρατηρείται είναι ότι η μάχη των εντυπώσεων και των αφηγήσεων γύρω από το Αιγαίο παραμένει εξίσου ενεργή με τη διπλωματία που διεξάγεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Μικρό καλάθι για τη Χάλκη...

Αισιοδοξία υπάρχει ξανά στο Φανάρι για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, μετά τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και μακάρι αυτή τη φορά οι πληροφορίες να μην μείνουν ακόμη μία καλή πρόθεση στα χαρτιά. Γιατί η Χάλκη παραμένει κλειστή από το 1971, δηλαδή 55 χρόνια, και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που περιμένει να λειτουργήσει ξανά. Είναι μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ, ένα σύμβολο που εξακολουθεί να σιωπά και μια εκκρεμότητα που βαραίνει την Άγκυρα επί μισό και πλέον αιώνα.

Μόνο που στην περίπτωση της Χάλκης η αισιοδοξία χρειάζεται πάντα προσεκτική ανάγνωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι «βρέθηκε φόρμουλα», ότι «τρέχουν διαδικασίες» ή ότι η Άγκυρα εξετάζει λύση. Συνήθως, τέτοιες πληροφορίες εμφανίζονται πριν από μεγάλες διεθνείς συναντήσεις, αμερικανικές παρεμβάσεις ή συνόδους του ΝΑΤΟ. Μετά περνά ο καιρός, η διπλωματική πίεση χαμηλώνει και οι πύλες της Σχολής μένουν κλειστές.

Θετικό, ασφαλώς, ότι φέρεται να υπάρχει εντολή προς το τουρκικό υπουργείο Παιδείας και συζήτηση για σύνδεση με τουρκικό πανεπιστήμιο. Θετικό και ότι το θέμα επανέρχεται στην κορυφή της ατζέντας. Αλλά η Χάλκη έχει χορτάσει από υποσχέσεις, φωτογραφίες, καλό κλίμα και προσεκτικές διαρροές. Έχει χορτάσει να ακούει πως «έρχεται η ώρα της» και να μένει, τελικά, στη σιωπή.

Το ζητούμενο δεν είναι άλλη μία προσδοκία, αλλά μια καθαρή απόφαση. Μέχρι να ακουστεί ξανά κουδούνι στον λόφο της Ελπίδος, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι…

Συνεδρίαση «μεταξύ αγνώστων»

Ψυχρό ήταν το κλίμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αν και φαίνεται ότι πολλοί δεν ήθελαν να δώσουν έκταση στα όσα συνέβησαν εντός των κεκλεισμένων θυρών, αποφεύγοντας να μοιραστούν την οποιαδήποτε πληροφορία και περιορίστηκαν σε ένα «όλα καλά».

Ωστόσο, ενδεικτικό του κλίματος ήταν ότι αρκετοί από τους βουλευτές του κόμματος δεν αντάλλαξαν ούτε ένα «γεια», όταν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο έξω από την αίθουσα 223. Μπορεί ο Νίκος Παππάς να μην είναι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μετά το «ντόμινο» αλλαγών στο κόμμα, δείχνει, όμως, να θέλει να βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση, ζήτησε από τους συναδέλφους του να μην παραιτηθεί κανείς. Κάτι που σχολιάστηκε στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, από συναδέλφους του που βρίσκονται εκτός του μπλοκ του Παύλου Πολάκη.

«Αφού δεν έχει παραιτηθεί κανείς, γιατί τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα;», φέρεται να είπε στους διαδρόμους της Βουλής ένας εξ αυτών.

Όσον αφορά τις αλλαγές που έγιναν στις θέσεις του εκπροσώπου τύπου του κόμματος που αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης και τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, όπου θα βρεθούν οι Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος και αυτές σχολιάστηκαν. Βουλευτές σε πηγαδάκι ανέφεραν ότι αυτές οι αλλαγές που γίνονται δεν πρόκειται να κάνουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει στο κόμμα.

Ενδιαφέρον, πάντως, είχαν και οι απουσίες, αλλά και το γεγονός ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τους έλεγες και Άγγλους στα ραντεβού τους, αφού η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 15.30 και οι βουλευτές άρχισαν να εμφανίζονται ένας, ένας με καθυστέρηση.

Οι Μίλτος Ζαμπάρας και Γιώργος Καραμέρος ήταν από εκείνους που τα ονόματά τους μπήκαν στο απουσιολόγιο.

Πηγή: skai.gr

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