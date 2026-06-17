Σε κοινό ανακοινωθέν τους που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι ηγέτες της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας χαιρετίζουν τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία «παρέχει μια ιστορική ευκαιρία για να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που σχετίζονται με τις περιφερειακές και βαλλιστικές του δραστηριότητες», δήλωσαν οι ηγέτες, προσφέροντας την υποστήριξή τους για την εφαρμογή της.

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Συνοπτικά όσα αναφέρουν οι ηγέτες στο ανακοινωθέν:

Σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης «υποστηρίζουν σθεναρά μια ισχυρή και ολοκληρωμένη» διπλωματική συμφωνία για να φέρει «ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

Αναφερόμενοι στον ισχυρισμό του Ιράν ότι θα εισπράττει «τέλη» για τις θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Στενό του Ορμούζ, χαρακτήρισαν το δικαίωμα διέλευσης χωρίς διόδια ή περιορισμούς «το θεμέλιο του διεθνούς εμπορίου».

Μια αμυντική πρωτοβουλία με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να διαδραματίσει «σημαντικό ρόλο» στη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μόλις αυτό ανοίξει.

Για να μειωθεί η πιθανότητα ευπάθειας σε περίπτωση που το Στενό του Ορμούζ επηρεαστεί ξανά, οι ηγέτες δήλωσαν ότι θα δεσμευτούν να διαφοροποιήσουν τις οδούς εφοδιασμού ενέργειας. Χαιρετίζουν «την προοπτική του Καναδά να διοχετεύσει σημαντική πρόσθετη χωρητικότητα στις παγκόσμιες αγορές τα επόμενα χρόνια».

Σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αναφέρεται στη δήλωση. Οι περιφερειακοί και διεθνείς εταίροι, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

αναφέρεται στη δήλωση. Οι περιφερειακοί και διεθνείς εταίροι, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει υποστήριξη για «άμεση ισχυρή εκεχειρία» στον Λίβανο, καθώς και για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Ζητούμενο επίσης η προστασία της «εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Λιβάνου με τις κατάλληλες διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας».

στον Λίβανο, καθώς και για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Ζητούμενο επίσης η προστασία της «εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Λιβάνου με τις κατάλληλες διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας». Δεσμεύονται «επιταχύνουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης» και να εφαρμόσουν «σχετικά πολιτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας» στη Γάζα. «Ζητούμε τον τερματισμό της βίας στη Δυτική Όχθη», επισημαίνουν οι ηγέτες της G7.

Πηγή: skai.gr

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