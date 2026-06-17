Στα 3,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, μειωμένο από τα 4,6 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Παράλληλα, το ίδιο διάστημα, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2,392 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,327 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27,830 δισ. ευρώ, από 27,093 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 29,197 δισ. ευρώ, από 24,983 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.





Πηγή: skai.gr

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