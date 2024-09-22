Ηλεκτροκίνηση: Πυροβολεί η Ευρώπη τα πόδια της;

Την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες τα συνδικάτα βρέθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων του εργοστασίου της Audi στο Βέλγιο, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο της εταιρείας να κλείσει την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, που ξεκίνησε κάποτε εκεί, ως πρότυπο τεχνολογίας και νεωτερικότητας.

Ένας κλάδος σε νευρική κρίση

Η εταιρεία, θυγατρική της Volkswagen, αντιμετωπίζει προβλήματα που για τους αναλυτές είναι ενδεικτικά της κακοδαιμονίας του κλάδου. Η μητρική εταιρεία διαρρέει εδώ και κάποιο διάστημα την πρόθεσή της να κλείσει μονάδες και στην ίδια τη Γερμανία, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις μέχρι και 30.000 εργαζόμενων.



Στο Βέλγιο οι θέσεις που απειλούνται είναι περίπου 3.000 και οι συνδικαλιστές είναι εξοργισμένοι. Η οργή τους πάντως σε μεγάλο βαθμό κατευθύνεται ενάντια στους πολιτικούς, όπως μαρτυρούν και οι δηλώσεις του συνδικαλιστή Ντομινίκ Μπράι: «Οι πραγματικοί ένοχοι είναι οι πολιτικοί, αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να δούμε ότι έχουμε αφήσει να μας καταπιεί η ασιατική αγορά, η κινεζική αγορά. Είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να είχαμε αφήσει να συμβεί. Όλοι αυτοί οι κανόνες για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης μας έχουν προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στην κατασκευή οχημάτων. Θέλησαν να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα με αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα».

Έκκληση για βοήθεια

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη εταιρεία ή μόνο τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Την περασμένη εβδομάδα η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων σε επιστολή της προς την Κομισιόν ζητούσε χαλάρωση των αυστηρών προδιαγραφών για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και επεσήμαινε την σημαντική πτώση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον τελευταίο χρόνο.



Βιάστηκαν οι Ευρωπαίοι να υιοθετήσουν τόσο αυστηρές προδιαγραφές; Πυροβόλησαν τα γόνατά τους; Αυτό μοιάζει να πιστεύει ο Καρμέλο Λιμπέρτο, ένας άλλος εκπρόσωπος των συνδικάτων: «Εξαιτίας των πολιτικών αποφάσεων, ο κλάδος έχει εγκαταλειφθεί στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαδηλώνουμε σήμερα.»



Ανάλογη αντίληψη έχει ένας συνάδελφός του, συνδικαλιστής από τον χώρο της ενέργειας, ο Φιλίπ Λεκόκ: «Τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το περιβάλλον είναι πολύ καλά, αλλά βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, επειδή εμείς στην Ευρώπη είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που το κάνουμε αυτό. Έτσι, θυσιάζουμε τους εαυτούς μας στον βωμό της παγκοσμιοποίησης».



Η πληροφορία για ενδεχόμενη μεταφορά του εργοστασίου εκτός Ευρώπης εξοργίζει ακόμα περισσότερο τους εργάτες. «Με την Audi, το τρέχον μοντέλο μας, πηγαίνει στο Μεξικό. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικές που στην πραγματικότητα ευνοούν την άφιξη εταιρειών εις βάρος της Ευρώπης».

Είναι λύση οι δασμοί;

Η επιλογή της Κομισιόν να απαντήσει με δασμούς στον ανταγωνισμό από την Κίνα αμφισβητείται τόσο από τους ειδικούς όσο και από κυβερνήσεις, όπως η γερμανική ή η ισπανική, που φοβούνται τις συνέπειες ενός εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο. Η εξίσωση είναι δύσκολη. Η βιομηχανία ασθμαίνει, οι εργαζόμενοι φοβούνται, οι καταναλωτές διστάζουν και οι πολιτικοί συνεχίζουν να κάνουν σχέδια επί χάρτου, τα οποία συχνά αποδεικνύεται δύσκολο να λειτουργήσουν στην πραγματική ζωή. Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κάποιες στιγμές μοιάζουν αξεπέραστες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.